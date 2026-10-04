Por: EL PILON SA

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El cantante barranquillero Jesús David Polo Angulo, conocido artísticamente como ‘Polo’, ha presentado su nuevo sencillo ‘Volver al juego’ en Valledupar, una propuesta sonora que fusiona elementos del afrobeat con el folclor caribeño y, en particular, con ritmos representativos de la música vallenata. De acuerdo con información de EL PILÓN, la composición se construye sobre una base rítmica urbana que se entrelaza con instrumentos esenciales del vallenato como el acordeón, la caja y la guacharaca, creando así una mezcla innovadora que busca rescatar y resaltar los sonidos autóctonos de Colombia.

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En su visita a la redacción de EL PILÓN, Polo compartió detalles sobre su proceso de aprendizaje musical a lo largo de más de seis años dentro del género vallenato. Según el intérprete, su formación se ha basado en ser una “esponjita” que absorbe distintos ritmos, inspirándose en aquellos que lo han marcado desde temprana edad. Polo destacó el papel de Jesús David Mestra, conocido como ‘AKA Mestra’, en la producción musical del sencillo, señalando cómo este productor, que ha colaborado anteriormente con Beéle y Zaider, logró materializar las ideas creativas del cantante. Además, el acordeonero José Sánchez participó en la grabación, sumando autenticidad al resultado final.

Para Mestra, traer instrumentos como la caja y el acordeón a la producción musical no se trata simplemente de encasillarse en un género, sino de reflejar elementos profundamente representativos de la cultura costeña, detalles que conectan emocionalmente con quienes han crecido en la región caribeña. ‘Volver al juego’ fue lanzado bajo el sello Areyanes Music y, según el equipo del artista, en tan solo quince días ha superado las 11.000 reproducciones en plataformas digitales.

La letra de la canción aborda temas de madurez emocional, reconciliación y crecimiento personal después de procesos de introspección. Polo explicó que la canción transmite el mensaje de saber reconocer errores del pasado y estar listo para recomenzar, admitiendo fallas y manifestando disponibilidad para reiniciar una relación desde una perspectiva más consciente.

Además de su actividad como cantante y compositor, Polo también cuenta con una trayectoria en el sector audiovisual, donde ha trabajado en proyectos con artistas de la talla de Silvestre Dangond, Peter Manjarrés y Poncho Zuleta. El artista valoró esta experiencia, la cual le permitió conocer aspectos desconocidos del mundo del espectáculo y aplicar ese aprendizaje a su carrera musical, fortaleciendo su capacidad de relacionamiento y gestión detrás del escenario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo mezcla Polo el afrobeat y la música vallenata en ‘Volver al juego’?

‘Volver al juego’ fusiona una base rítmica urbana inspirada en el afrobeat con instrumentos tradicionales de la música vallenata como el acordeón, la caja y la guacharaca. Según declaraciones de Polo y su productor ‘AKA Mestra’, esta combinación busca rescatar y enriquecer los sonidos propios de la Costa Caribe, aportando originalidad sin perder la esencia del folclor colombiano.

¿De qué trata la letra de ‘Volver al juego’ y cuál es el mensaje principal?

La letra de ‘Volver al juego’ habla sobre el proceso de madurez emocional y reconciliación después de una introspección personal. De acuerdo con Polo, el mensaje central es reconocer los errores cometidos en una relación, pedir perdón y expresar la disposición para comenzar de nuevo, mostrando crecimiento y apertura para “volver al juego” junto a esa persona.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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