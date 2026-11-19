Casi nueve años después de la muerte del cantante vallenato Martín Elías, Dayana Jaimes volvió a referirse a su vida sentimental y dejó claro que, por ahora, no tiene afán de encontrar una nueva pareja.

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La empresaria habló del tema durante una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, donde uno de sus seguidores quiso saber hasta cuándo tenía pensado permanecer soltera. Ante la inquietud, decidió compartir una reflexión sobre el momento personal que atraviesa y las condiciones que considera importantes en una relación.

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Jaimes aseguró que actualmente está enfocada en sí misma y que no siente la necesidad de estar con alguien simplemente por evitar la soltería.

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¿Dayana Jaimes quiere volver a enamorarse?

La respuesta de la empresaria fue contundente. Según explicó, no tiene una fecha ni una expectativa sobre cuándo podría iniciar una nueva relación, pues considera que esa decisión llegará cuando sea el momento indicado.

“Hasta cuando Dios lo decida. Hoy estoy en una etapa de mi vida en la que elijo priorizarme. No siento la necesidad de estar al lado de un hombre solo para decir ‘estoy con alguien’”, expresó a través de Instagram.

Además, se refirió a las situaciones que no está dispuesta a tolerar en una relación sentimental. Jaimes dejó claro que prefiere conservar su tranquilidad antes que permanecer junto a una persona que la haga sentir mal o la someta a humillaciones.

También manifestó su inconformidad frente a comportamientos que considera una muestra de falta de responsabilidad emocional por parte de algunos hombres. Por eso, aseguró que no está dispuesta a invertir su tiempo en una relación que pueda afectar su bienestar.

Sus declaraciones generaron interés entre sus seguidores, especialmente porque desde el fallecimiento de Martín Elías ha mantenido varios aspectos de su vida sentimental lejos de la exposición pública.

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¿Cuándo murió Martín Elías?

Martín Elías, hijo del también cantante vallenato Diomedes Díaz, falleció el 14 de abril de 2017, a los 26 años, luego de sufrir un accidente de tránsito en la vía que comunica a San Onofre con Lorica, en el departamento de Córdoba.

Su muerte causó conmoción entre los seguidores del vallenato y dejó a Dayana Jaimes viuda y a su hija, Paula, sin su padre.

Desde entonces, la empresaria ha continuado con su vida personal y profesional, mientras conserva el recuerdo del artista. Con su reciente respuesta en redes sociales, dejó ver que actualmente su prioridad es su bienestar y que no siente presión por comenzar una nueva historia de amor.

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