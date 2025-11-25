En el 2025, Dayana Jaimes se vio envuelta en uno de los escándalos más comentados de la farándula nacional, un hecho que provocó gran repercusión en el mundo del espectáculo y la música vallenata.

La presunta polémica involucró a su excuñada, Lily Díaz, y a Evelio Escorcia, desatando un intenso revuelo mediático y una ola de comentarios en redes sociales que mantuvo la atención del público durante semanas.

Desde que se conocieron los primeros indicios de esta controversia, comenzaron a circular diferentes versiones y opiniones sobre la situación. Cada declaración y publicación en redes sociales aumentaba la tensión, creando un clima de especulación constante sobre la relación de Dayana con la familia Díaz, así como sobre las acciones legales que posteriormente tomaría.

El caso llegó a instancias formales de justicia, pues la empresaria y viuda del cantante Martín Elías presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. La acción legal se originó luego de que, a través de redes sociales, se filtrara su número de teléfono celular, lo que provocó que Dayana empezara a recibir mensajes y llamadas de odio, así como amenazas que atentaban contra su tranquilidad y seguridad.

Este hecho elevó la polémica a un nivel legal y mediático, convirtiéndose en uno de los episodios más sonados del año en el ámbito del entretenimiento colombiano.

Dayana Jaimes aclaró por qué se alejó de la familia Díaz

En medio de la controversia, la empresaria decidió aclarar públicamente algunos aspectos de su vínculo con la familia Díaz, aprovechando sus redes sociales para responder a seguidores interesados en conocer la verdad detrás de los rumores.

En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Dayana expresó que tras la muerte de Martín Elías, su vida y su entorno personal y familiar experimentaron cambios significativos.

“Quiero que entiendan algo: cuando Martín falleció muchas cosas cambiaron, amigos que teníamos en ese momento dejaron de ser amigos, y desaparecieron para siempre de la vida de Paula y de la mía, cosa que le agradezco a Dios, porque nunca fueron amigos”, escribió la empresaria.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LE TENGO EL CHISME (@letengoelchisme)

Con estas palabras, Dayana buscó explicar que su relación con ciertos miembros de la familia Díaz se distanció no por conflictos superficiales, sino por dinámicas personales y situaciones que surgieron tras la pérdida de su esposo.

“Segundo, muchos familiares de Martin se alejaron, y digamos que cada uno está haciendo su vida, yo me dediqué a construir nuevamente mi vida con Paula y siempre Paula va a estar unido a ellos, no por mí, sino por el tema de que Paula es su familia. Con algunos estoy inmensamente agradecida, les tengo un gran aprecio”, añadió.

Su postura ha sido respaldada por seguidores que valoran su sinceridad y la fortaleza que ha demostrado al enfrentar un año marcado por desafíos personales y mediáticos.

Jaimes también aclaró que no es necesario que esté presente en todas las reuniones familiares: “No entiendo por qué me escriben personas que no estuvieron en la vida de Martín ni en la mía. Cada vez que hay un evento, una fiesta o un cumpleaños, siempre preguntan: ‘Ay, Dayana, ¿por qué no fuiste? ¿Por qué no estuviste?’. No es obligatorio participar en ese tipo de eventos”.

