En medio de una nueva controversia entre Betsy Liliana, exesposa de Diomedes Díaz, y Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, la empresa santandereana Copetrán conmemora este viernes 10 de octubre el séptimo cumpleaños de su querida mascota institucional: el perro ‘Cope’, un símbolo de identidad y orgullo para la compañía y sus usuarios.

El pequeño galgo whippet llegó a las oficinas administrativas de Copetrán en Bucaramanga en el año 2018, cuando fue adoptado con el propósito de dar vida al logotipo de la empresa. Con el tiempo, se convirtió en el embajador de su imagen y en un miembro muy querido del equipo.

De hecho, dentro de la organización tiene un rol especial: el de “Supervisor de Procesos de Cuatro Patas”, una figura simbólica que promueve la cultura pet friendly que caracteriza a Copetrán, una de las pocas empresas de transporte terrestre en Colombia que permite a los usuarios viajar con sus mascotas.

Sin embargo, la celebración de ‘Cope’ coincidió con un hecho inesperado: la difusión de un audio filtrado en redes sociales en el que Betsy Liliana lanzó fuertes comentarios contra Dayana Jaimes, haciendo alusión precisamente al perro de la empresa. En el mensaje, la exesposa del ‘Cacique de La Junta’ se escucha decir:

“Pareces la perra de Copetrán: todo el que pasa la huele y no se queda con ninguno. Así eres tú, mija. No respetas casa ajena”.

La grabación rápidamente se volvió viral, provocando una avalancha de reacciones entre los seguidores de ambas mujeres. La coincidencia entre la polémica y el cumpleaños del famoso can no pasó desapercibida en redes, donde cientos de usuarios comentaron con ironía el hecho, convirtiendo el nombre de ‘Cope’ en tendencia nacional.

A pesar de la controversia, Copetrán decidió mantener su enfoque positivo y celebrar la fecha con su tradicional mensaje institucional: promover el cariño, la empatía y el respeto hacia los animales. En sus redes sociales, la empresa recordó que ‘Cope’ representa los valores de fidelidad, cercanía y alegría, que buscan transmitir a todos los pasajeros que confían en su servicio.

“’Cope’ es más que una mascota; es parte de nuestra familia Copetrán. Nos recuerda que cada viaje puede ser más cálido y humano cuando se hace con amor y respeto”, expresó la compañía en su mensaje conmemorativo.

Dayana Jaimes le responde a ‘Cope’, la perra de Copetrán

Por su parte, Dayana Jaimes reaccionó de manera ingeniosa a los comentarios de Betsy Liliana, aprovechando la ocasión para felicitar a la mascota. A través de su cuenta de Instagram, publicó una foto junto a un bus de Copetrán y escribió:

“Cope, he leído tantas cosas lindas de ti que, hoy en tu cumpleaños, debo confesar que en algún momento de mi vida quise estar así de delgada como tú. ¡Happy birthday, 7! Espero nos acompañes por muchos años más. Definitivamente, eres de esos animalitos que tienen mejores sentimientos que algunos humanos. ¡Sigue siendo feliz!”.

El mensaje fue aplaudido por sus seguidores, quienes destacaron la serenidad y el humor con que Dayana respondió a la polémica. Así, mientras las redes sociales hierven por el nuevo enfrentamiento entre las familias Díaz y Elías, Copetrán celebra la vida de su fiel compañero de cuatro patas, reafirmando que ‘Cope’ sigue siendo símbolo de amor, lealtad y alegría.

