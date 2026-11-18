Por: Portal Bogotá

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La vibrante ciudad de Bogotá se prepara para celebrar la segunda temporada de ‘La Nevera Sesiones’, un evento musical transmitido en directo gracias al esfuerzo de Canal Capital. Esta propuesta de entretenimiento reúne a la ciudadanía en torno a la música en vivo, llevando el espectáculo a diferentes zonas y localidades de la capital. De acuerdo con la información divulgada por Canal Capital, quienes deseen participar podrán disfrutar de una amplia gama de géneros musicales representativos de Bogotá, en el marco de una experiencia audiovisual enriquecida con entrevistas, actividades culturales y entornos renovados para cada presentación.

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‘La Nevera Sesiones’ es conducida por Andrés Salazar, quien tiene la responsabilidad de guiar a la audiencia en doble horario a lo largo de la variada programación. Más allá de los conciertos, el formato incluye espacios para el diálogo, acercando a los artistas al público e incentivando la participación en iniciativas recreativas, deportivas y culturales en Bogotá. La propuesta busca no solo exhibir el talento musical de la capital, sino también resignificar los escenarios tradicionales convirtiéndolos en lugares llenos de sentido y vida cultural, de acuerdo con la fuente oficial de Canal Capital.

Dentro de los nombres destacados para esta edición figuran artistas de renombre como Andrés Cepeda, la 33 Orquesta, Lunalé, la Piraña, Víctimas de Vértigo, Zuco OMG, Opa y Lady Arias. Todos ellos, según lo detallado por Canal Capital, harán parte del ciclo de conciertos que sucederán en distintos espacios públicos emblemáticos durante el mes de noviembre.

La programación está definida por una serie de encuentros en lugares icónicos de Bogotá. El viernes 13 de noviembre se darán cita en CEFE Fontanar; el martes 17 de noviembre, la sede será Bronx Distrito Creativo; el miércoles 18, el escenario será la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar; y finalmente, el viernes 20 de noviembre, los asistentes podrán acudir a CEFE Cometas. Las transmisiones están fijadas en dos horarios: a las 11:00 de la mañana y a las 4:30 de la tarde, para asegurar el acceso de diferentes públicos. Además, Canal Capital invita a la audiencia a seguir la señal tanto en Televisión Digital Terrestre (TDT) como en la página web oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la transmisión en vivo de La Nevera Sesiones por Canal Capital?

El programa ‘La Nevera Sesiones’ se emite en vivo desde diversas localidades de Bogotá, lo que permite capturar la energía del público y el entorno. La transmisión ocurre en doble horario, facilitando el acceso a quienes prefieren diferentes franjas del día, y se puede ver tanto en TDT como en la señal en línea de Canal Capital, según la información oficial suministrada por la entidad.

¿Qué artistas están invitados a la segunda temporada de La Nevera Sesiones en Bogotá?

De acuerdo con datos de Canal Capital, la segunda temporada contará con la presencia de artistas reconocidos como Andrés Cepeda, la 33 Orquesta, Lunalé, la Piraña, Víctimas de Vértigo, Zuco OMG, Opa y Lady Arias. Estos músicos aportarán variedad de géneros y estilos, enriqueciendo la oferta musical durante los conciertos en las distintas localidades señaladas en la programación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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