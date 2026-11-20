Por: Portal Bogotá

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De acuerdo con los datos presentados por la Encuesta de Percepción Ciudadana 2026 elaborada por ‘Bogotá Cómo Vamos’, la percepción y preferencia de los habitantes de la capital frente al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) evidencia un notorio crecimiento en el respaldo ciudadano. Según esta medición, el 44,6 % de los bogotanos considera que TransMilenio es su principal medio de transporte, lo que constituye el valor más alto alcanzado desde 2014 y supera los reportes previos de la misma encuesta. Por ejemplo, en 2025 el porcentaje se ubicaba en 39,7 %, es decir, se registró un aumento de 4,9 puntos porcentuales en tan solo un año.

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Este incremento no solo marca un récord reciente, sino que también supera el máximo anterior de 42,5 % documentado en 2022. Así, TransMilenio refuerza su papel como el eje central de la movilidad urbana de Bogotá y confirma una recuperación e incremento sostenido de su utilización frente a años anteriores. Junto con este avance en el uso del sistema troncal, la encuesta también revela mejoras significativas en la satisfacción de los usuarios, especialmente con el servicio zonal conocido como TransMiZonal. Los niveles de satisfacción en este componente alcanzaron el 48,7 %, superando con amplitud el 39 % registrado en el año anterior y también los máximos históricos de 47 % que se habían reportado en 2013 y 2024.

De acuerdo con los datos de ‘Bogotá Cómo Vamos’, la mejora en los indicadores de TransMiZonal es la más notable entre todos los modos de transporte evaluados. Este hecho posiciona a TransMiZonal como un protagonista clave en la edición actual de la encuesta y refleja su buena acogida entre los usuarios, quienes destacan los avances en calidad y experiencia de viaje.

En palabras de Carmen Rosales, subgerente general de TransMilenio, el informe representa una señal positiva sobre la percepción que tienen los usuarios del sistema y sirve como incentivo para continuar fortaleciendo la calidad del servicio ofrecido diariamente a quienes se movilizan por Bogotá.

En resumen, el crecimiento en el uso de TransMilenio, el récord de satisfacción de TransMiZonal y el ascenso en la valoración del servicio troncal demuestran que los bogotanos reconocen los esfuerzos por optimizar el sistema y valoran de forma creciente su relevancia en la movilidad urbana. Esto motiva a las autoridades a mantener y potenciar acciones que permitan seguir mejorando la confiabilidad y cercanía del SITP para todos los ciudadanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos bogotanos consideran que TransMilenio es su principal medio de transporte, según la Encuesta de Percepción Ciudadana 2026?

De acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana 2026 de ‘Bogotá Cómo Vamos’, el 44,6 % de los habitantes de la ciudad afirma que TransMilenio es su principal medio de transporte. Este resultado representa el valor más alto registrado por la encuesta desde 2014 y demuestra un incremento significativo en la preferencia de los ciudadanos por este sistema.

¿Qué es TransMiZonal y cómo ha evolucionado la satisfacción de los usuarios con este servicio?

TransMiZonal es el componente zonal dentro del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá, encargado de cubrir rutas en diversos sectores de la ciudad. Según la encuesta citada, la satisfacción de las personas usuarias con TransMiZonal alcanzó el 48,7 % en 2026, creciendo 9,7 puntos respecto al año anterior y superando los máximos históricos que tenía el servicio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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