Por: Portal Bogotá

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El Distrito Creativo Teusaquillo se convertirá en el epicentro de la cultura cervecera y gastronómica entre el miércoles 25 y el sábado 28 de noviembre de 2026, gracias a una iniciativa promovida por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), según información oficial en el sitio web de la entidad. Durante estos cuatro días, ‘Teusaquillo sabe a pola’ invitará a residentes de la ciudad, turistas y aficionados de la cerveza artesanal colombiana a recorrer este sector emblemático de Bogotá y a descubrir el dinamismo de su oferta artesanal y cultural.

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La programación del evento es gratuita y está diseñada para que el público disfrute de un circuito que reúne a ocho reconocidos establecimientos del sector: Another Van Der, Casa Van Der, Diosa Cervecería, Casa Manigua, Polahop, Casa Obrador, Cervecería Soul 45 y Jack & Baco, de acuerdo con el portal oficial del Distrito Creativo Teusaquillo. Cada uno de estos espacios ofrecerá no solo degustaciones de cerveza artesanal, sino también talleres, catas, música en vivo y otras actividades con el propósito de acercar a nuevos públicos al mundo de la cerveza hecha en Colombia. Estas experiencias buscan evidenciar los procesos de elaboración y la diversidad de sabores que caracterizan a la producción local, siempre integrando el componente gastronómico y cultural en la agenda.

La iniciativa también apunta a visibilizar la riqueza del Distrito Creativo Teusaquillo, una zona reconocida por su diversidad artística, iniciativas de emprendimiento y propuestas innovadoras. Al motivar a los visitantes a circular por los diferentes bares, restaurantes y gastrobares, el evento fortalece las conexiones entre gastronomía y cultura local, promoviendo nuevas dinámicas de interacción social y económica en el sector. El recorrido cubre el área comprendida entre las calles 34 y 45, y entre las carreras 14 y 25, dentro de la localidad de Teusaquillo. El horario, según la información oficial, será de 4:00 p.m. a 10:00 p.m., permitiendo a los asistentes elegir según su preferencia el establecimiento y la experiencia que deseen vivir.

Para quienes deseen mayor información y estar al tanto de las actividades, la cuenta oficial en Instagram es @teusaquillo_dc. Esta programación es una invitación abierta a recorrer Teusaquillo, disfrutar de sus sabores y expresiones artísticas, y reafirmar la importancia de integrar la cultura, la gastronomía y el emprendimiento bogotano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades incluye ‘Teusaquillo sabe a pola’ en 2026?

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), el circuito incluye degustaciones de cerveza artesanal colombiana, talleres, catas, música en vivo y experiencias culturales en ocho establecimientos del Distrito Creativo Teusaquillo.

¿Dónde se realizará el evento ‘Teusaquillo sabe a pola’ y en qué horario?

El evento tendrá lugar en el Distrito Creativo Teusaquillo, en la localidad del mismo nombre en Bogotá, entre las calles 34 y 45, y entre las carreras 14 y 25, del 25 al 28 de noviembre de 2026. Los horarios de participación serán de 4:00 p. m. a 10:00 p. m., dependiendo de cada establecimiento, según la información oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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