Por: El Espectador

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Las autoridades de Bogotá alertaron sobre una nueva modalidad de hurto que afecta a los usuarios de cajeros automáticos. Según información reportada por El Espectador y la Policía Metropolitana de Bogotá, uniformados adscritos al CAI Alhambra, en la localidad de Suba, lograron interceptar a tres personas que estaban manipulando un cajero automático en el barrio Alhambra. Durante el procedimiento, originado por una alerta de la ciudadanía sobre la presencia de individuos sospechosos, los policías encontraron que los presuntos delincuentes tenían en su poder ocho tarjetas bancarias de diferentes entidades, que habrían sido hurtadas.

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El coronel Carlos Rodríguez, comandante de la estación de Policía de Suba, destacó que la captura se dio durante labores regulares de prevención y control en bancos de esa zona. Los implicados —dos hombres y una mujer—, al notar la presencia policial, intentaron huir del lugar, pero fueron interceptados. Al ser registrados, se reveló la existencia de anotaciones previas por distintos delitos. Uno de ellos, específicamente, había sido capturado en 2022, 2023 y 2026 por el mismo tipo de delito informático, lo que indica reincidencia.

La modalidad utilizada por estas personas es conocida como “cambiazo de tarjetas”. Según los resultados iniciales de la investigación, los sujetos habrían obstaculizado con silicona los lectores de tarjetas del cajero automático. De esta forma, facilitaban la confusión y el hurto de las tarjetas bancarias a usuarios desprevenidos, un delito que afecta directamente la seguridad financiera de los ciudadanos. Los capturados y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.

En un hecho similar ocurrido en el barrio Kennedy Central, la Policía Metropolitana reportó la captura de un hombre de 36 años sorprendido con doce tarjetas bancarias pertenecientes a diferentes entidades financieras. Al ser requerido para explicar la procedencia de las tarjetas, no pudo justificar su tenencia. De acuerdo con la Policía, este individuo también presenta antecedentes por delitos relacionados con el “cambiazo de tarjetas”, demostrando que la reincidencia en este tipo de casos es recurrente.

De acuerdo con todas las fuentes citadas por El Espectador y la información proporcionada por la Policía Metropolitana de Bogotá, estas capturas evidencian la gravedad y vigencia del delito de “cambiazo” en los cajeros automáticos, por lo que las autoridades solicitan a la ciudadanía reportar movimientos sospechosos y extremar precauciones durante el uso de estos dispositivos.

¿Cuál es la modalidad de hurto conocida como "cambiazo de tarjetas" en cajeros automáticos?

El “cambiazo de tarjetas” consiste en intercambiar de manera fraudulenta la tarjeta bancaria del usuario por otra similar, aprovechando técnicas como el bloqueo de los lectores con silicona. De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá y El Espectador, los delincuentes manipulan el cajero para confundir o distraer a las víctimas y quedarse con sus tarjetas originales, las cuales pueden estar acompañadas de números de clave observados previamente.

¿Qué medidas han tomado las autoridades en Bogotá frente al hurto mediante cambiazo de tarjetas?

Las autoridades, como la Policía Metropolitana de Bogotá y la estación de Policía de Suba, han implementado más controles y vigilancia preventiva en zonas con alta presencia de cajeros, respondiendo de manera rápida a las alertas ciudadanas. Como resultado, han logrado la captura de varias personas reincidentes en este delito y el decomiso de tarjetas hurtadas, trasladando los casos a la Fiscalía General de la Nación para su respectivo proceso judicial. Estas acciones buscan reducir la presencia de este delito en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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