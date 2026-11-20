Por: Portal Bogotá

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El evento "GastroLab: Cono Sur en cada bocado", que se llevará a cabo el 21 y 22 de noviembre de 2026 en el parque de los Novios, promete convertirse en una cita esencial para los amantes de la gastronomía y la cultura en Bogotá. De acuerdo con la información difundida por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), esta feria representa una alianza estratégica con las embajadas de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, lo que permite brindar una experiencia multicultural única en la capital.

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Durante dos días, entre las 11:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, los visitantes podrán sumergirse en un ambiente en el que la cocina y la música se fusionan para celebrar las tradiciones del Cono Sur. El evento contará con una variada muestra de gastronomía, en la que se ofrecerán desde asados, empanadas y pizzas, hasta postres típicos como alfajores y brigadeiros, pasando por hamburguesas y bebidas representativas de estos países. Todas las preparaciones están inspiradas en la riqueza culinaria de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

Uno de los objetivos centrales, según afirmó María del Pilar López Uribe, secretaria distrital de Desarrollo Económico, es abrir más espacios donde los emprendedores gastronómicos de Bogotá puedan mostrar su talento, conectar con nuevos públicos y encontrar herramientas para impulsar sus negocios. En esta edición de "GastroLab", un total de 30 emprendimientos locales fueron seleccionados por su calidad e innovación para exhibir y vender sus productos, lo que fortalece la proyección de Bogotá como epicentro gastronómico y cultural.

La programación va más allá de la comida, pues se realizarán presentaciones musicales en vivo, muestras artísticas y actividades familiares, con el respaldo de las embajadas y de distintas marcas aliadas. Además, quienes asistan tendrán la posibilidad de participar en masterclasses, donde podrán aprender la preparación de recetas tradicionales como brigadeiros, moqueca y distintos platos de carnes. Estas clases tendrán cupos limitados e incluirán degustaciones.

La entrada a "GastroLab: Cono Sur en cada bocado" permitirá disfrutar de dos jornadas llenas de sabores, música y cultura internacional, en uno de los escenarios más emblemáticos de Bogotá. Según la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, esta feria es una muestra de cómo la gastronomía puede dinamizar sectores como el comercio, el turismo y los servicios en la ciudad.

¿Qué actividades ofrece GastroLab: Cono Sur en cada bocado en Bogotá?

El evento brinda una experiencia con muestras gastronómicas típicas de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, presentaciones musicales en vivo, actividades artísticas, espacios para toda la familia y masterclasses sobre recetas tradicionales, según información de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

¿Qué emprendedores participan en GastroLab Bogotá y qué oportunidades tienen?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, 30 emprendimientos locales, seleccionados por su calidad e innovación, podrán exhibir y vender sus productos, conectando con nuevos públicos y fortaleciendo sus negocios en un espacio que busca posicionar a Bogotá como epicentro gastronómico y cultural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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