La periodista Yolanda Ruiz alertó a sus seguidores después de descubrir una cuenta de Facebook que estaría utilizando su fotografía y una variación de su nombre. La comunicadora aclaró que el perfil no le pertenece y pidió a los usuarios tener precaución frente a posibles intentos de suplantación.

Sigue a PULZO en Discover

La denuncia fue realizada por Ruiz mediante un video publicado en sus redes sociales, en el que explicó cuáles son las señales que le permitieron identificar el perfil que considera falso.

(Lea también: Petro responde a tutela de registrador Penagos y vuelve a cuestionar elecciones: mencionó a Trump)

De acuerdo con la periodista, la cuenta cuestionada utiliza una fotografía suya, un diminutivo de su nombre y sus dos apellidos, elementos que podrían hacer que otros usuarios crean que se trata de un perfil auténtico.

Lee También

Sin embargo, Ruiz señaló que hay una característica que permite diferenciarlo de sus cuentas oficiales.

“Nunca en ninguna cuenta de ninguna red social he utilizado mis dos apellidos”.

La comunicadora explicó que sus perfiles oficiales utilizan el nombre Yolanda Ruiz C., por lo que pidió a sus seguidores desconfiar de cualquier cuenta que emplee una identificación diferente y utilice sus fotografías para hacerse pasar por ella.

Yolanda Ruiz teme que puedan utilizar su identidad para engañar

La periodista manifestó que el problema no se limita a que alguien haya creado un perfil similar al suyo. Según explicó, existe preocupación por el posible uso de esa identidad para contactar a otras personas, obtener información o afectar su reputación.

“Aquí podemos estar ante una estafa o el intento de hacer alguna campaña de desprestigio”, afirmó Ruiz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yolanda Ruiz (@yolandaruizperiodista)

Hasta el momento, esa posibilidad constituye una advertencia de la periodista y no una conclusión de una investigación judicial. Por ello, hizo un llamado a sus seguidores para que no interactúen con la cuenta señalada y ayuden a reportarla ante Facebook.

Ruiz también pidió difundir su denuncia para evitar que más personas sigan el perfil o puedan ser víctimas de un eventual engaño. La recomendación cobra relevancia en un contexto en el que las redes sociales pueden ser utilizadas para hacerse pasar por figuras públicas. El CAI Virtual de la Policía Nacional incluye la suplantación de identidad entre las modalidades de riesgo digital y ofrece herramientas de prevención y denuncia.

(Vea también: Mamá de Gabriela Muñoz, señalada por nuevas irregularidades en la DNI durante el Gobierno Petro)

Además, Meta recomienda verificar cuidadosamente quién está detrás de una cuenta antes de aceptar solicitudes, responder mensajes o entregar información personal, especialmente cuando existen comportamientos sospechosos.

La periodista cerró su mensaje con una solicitud directa a quienes la siguen:

“Les pido que me ayuden a compartir, a estar alerta para que no sigan esta cuenta, para que me ayuden a denunciar”.

Por ahora, la principal señal que Ruiz entregó para reconocer sus perfiles auténticos es clara: sus cuentas oficiales no utilizan sus dos apellidos completos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.