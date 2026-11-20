Por: Portal Bogotá

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La estrategia “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” amplía su alcance en la capital colombiana mediante el fortalecimiento de los programas sociales orientados a las comunidades más vulnerables. Dentro de este marco, se anunció que la campaña informativa “Ingreso Mínimo Garantizado al Barrio” hará presencia en el sector de Mochuelo, un área ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar, con el objetivo principal de brindar acompañamiento y orientar a la población acerca del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG).

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De acuerdo con la información presentada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, la jornada se realizará el lunes 30 de noviembre, entre las 9:00 a. m. y las 3:00 p. m., en la Manzana del Cuidado de Mochuelo, que se encuentra en la calle 91C Sur # 18H-14. La participación está dirigida a toda la población local, aunque se pone un énfasis especial en quienes viven en los sectores de borde y ruralidad, así como en jóvenes y personas mayores.

El evento estará liderado por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), que será la encargada de guiar a los asistentes a través de los distintos componentes que conforman el Ingreso Mínimo Garantizado. Según la fuente mencionada, durante la cita se entregará información personalizada sobre los requisitos de acceso al IMG y habrá asesoría sobre cómo acceder a las transferencias monetarias, cómo registrar preferencias de pago y también cómo presentar solicitudes de revisión en casos de bloqueos o suspensiones en el sistema.

Además, la jornada incluirá la presencia de la estrategia “Jóvenes con Oportunidades”, cuyo objetivo es exponer a los asistentes los servicios que ofrece este componente específico, siempre bajo la orientación de expertos. También estarán presentes operadores financieros, quienes se encargarán de informar a los ciudadanos sobre los canales habilitados para la consulta y el retiro de las transferencias, así como los procedimientos para la apertura y desbloqueo de cuentas bancarias asociadas a los programas sociales.

Esta iniciativa se integra dentro de las acciones de Transformaciones Rurales Integrales (TRI) y la labor territorial que lidera la Dirección de Transferencias. El propósito de dichas acciones es disminuir las barreras de acceso a los servicios sociales, especialmente en zonas donde la distancia y los desplazamientos se convierten en un desafío para muchos hogares bogotanos.

De acuerdo con la invitación oficial, las personas interesadas pueden acercarse a la Manzana del Cuidado de Mochuelo durante el horario establecido para recibir toda la orientación y resolver sus inquietudes frente a los aspectos mencionados del programa de Ingreso Mínimo Garantizado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Garantizado en Mochuelo?

De acuerdo con la información proporcionada, los requisitos específicos y detalles sobre el acceso al Ingreso Mínimo Garantizado serán explicados de forma personalizada durante la jornada que tendrá lugar en la Manzana del Cuidado de Mochuelo. Los residentes podrán obtener asesoría directa sobre cómo participar en el programa, registrar sus preferencias de pago y resolver situaciones relacionadas con bloqueos o suspensiones.

¿Qué servicios ofrecerá la jornada de Ingreso Mínimo Garantizado al Barrio en Ciudad Bolívar?

Durante la jornada en Mochuelo, Ciudad Bolívar, los asistentes podrán acceder a información sobre los componentes y requisitos del Ingreso Mínimo Garantizado, resolver dudas sobre transferencias, registrar preferencias de pago, y recibir orientación sobre servicios del componente Jóvenes con Oportunidades. Además, operadores financieros brindarán apoyo en la consulta, retiro y gestión de cuentas asociadas a los programas sociales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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