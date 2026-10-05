Bogotá vivió una tarde caótica este lunes 5 de octubre por cuenta del fuerte aguacero con granizo que hubo. La movilidad estuvo seriamente afectada y los conductores fueron golpeados por esta situación, prácticamente en forma literal.

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Sobre la avenida Rojas con calle 49 se presentó una emergencia vial provocada por un árbol de considerable tamaño, el cual se cayó desde sus raíces hacia la vía, golpeando seriamente un carro. El vehículo quedó completamente detenido al tener el tronco en el capó y el parabrisas; afortunadamente, el palo no afectó al conductor.

Las autoridades no reportaron más allá de daños materiales. Al lugar llegó una ambulancia para atender al afectado. Además, hubo presencia del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, que cortó las ramas para removerlas de la vía.

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Cae árbol sobre vehículo.

El reportero soy yo. Avda Rojas en Bogotá. pic.twitter.com/bMp60JYy7i — Néstor Daniel (@GarciaColorad0) October 5, 2026

4:19 p.m ⚠️Se presenta caída de árbol, afectando vehículo particular, en la localidad de Engativá, sobre la Av Rojas con calle 49. 👮‍♂️Unidad de @TransitoPolicia y @BomberosBogota en el punto. pic.twitter.com/tO4Gfzatjn — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 5, 2026

Lluvias en Bogotá hoy

Aunque el Idiger inició el día con reportes de temperaturas altas por el clima soleado en la ciudad, la tarde se oscureció principalmente en Engativá y Fontibón. Los aguaceros y la granizada tapó las calles, techos y viviendas de blanco.

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Sectores como Modelia se vieron seriamente afectados por las precipitaciones. Sumado a ello, se reportaron trancones en avenidas como la calle 26, calle 13, la Boyacá o la Ciudad de Cali.

Sumado a ello, el aeropuerto El Dorado suspendió operaciones por fallos en las comunicaciones y problemas en la visibilidad de la pista.

Por qué se inundó Córdoba; ¿va a seguir lloviendo en los próximos meses?

En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.