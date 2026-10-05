Por: El Espectador

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Dos episodios recientes de acoso sexual callejero en Bogotá han puesto de nuevo el foco público sobre la magnitud y persistencia de este problema en la ciudad. La Secretaría de Seguridad reportó que el primer caso ocurrió cuando una mujer, mientras regresaba en bicicleta por la Avenida Circunvalar desde Patios, fue golpeada en los glúteos por un hombre en motocicleta. Este hecho se suma a una serie de agresiones similares que, según la entidad, no son aisladas y han ocurrido repetidamente en ese corredor vial.

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El segundo incidente tuvo lugar cerca del Parque de la 93, donde una mujer sufrió silbidos y comentarios de carácter sexual por parte de un transeúnte. La situación escaló a amenazas directas contra la integridad de la víctima. Ante la viralización de estos hechos en redes sociales, las autoridades distritales activaron su ruta de respuesta: la Secretaría de Seguridad, en coordinación con la Secretaría de la Mujer, apoyó a las dos mujeres para que formalizaran la denuncia ante la Fiscalía. Además, les ofrece actualmente acompañamiento jurídico y psicosocial durante el proceso penal y para su recuperación emocional.

Este respaldo está siendo presentado como un avance institucional en la forma como se responde ante las denuncias por acoso sexual callejero. La importancia de este trabajo radica en una dura realidad evidenciada por la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género de la Secretaría de la Mujer: en Bogotá, apenas una de cada diez mujeres que sufren acoso denuncia lo ocurrido.

Las cifras de la Veeduría Distrital (corte a noviembre de 2025) revelan que el 90 % de víctimas de acoso sexual en la ciudad son mujeres, y de ellas más de la mitad son niñas, adolescentes o jóvenes. Según ONU Mujeres, esta violencia afecta la movilidad y participación social de las mujeres, limitando desde el acceso a la educación y trabajo hasta el disfrute del tiempo libre.

En respuesta, el Concejo de Bogotá aprobó en 2025 el Acuerdo de Ciudad 998 que establece estrategias para identificar, denunciar y sancionar estos comportamientos, además de campañas pedagógicas en colegios y otros entornos. El objetivo es presentar anualmente los avances ante el cabildo, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En el plano internacional, países como Bélgica, Perú, Holanda y Costa Rica han legislado en los últimos años para castigar el acoso sexual callejero, reconociéndolo como una forma de violencia de género y no solo como actos aislados o inofensivos. En Colombia, se espera que el nuevo Congreso retome este debate y ajuste la legislación nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo reportar un caso de acoso sexual callejero en Bogotá?

Las víctimas de acoso sexual callejero en Bogotá pueden buscar ayuda inmediata a través de la Línea 123, que activa la intervención de las autoridades en situaciones de riesgo. También está disponible la Línea Púrpura de la Secretaría de la Mujer (01 8000 112 137), que ofrece apoyo y orientación jurídica y psicosocial. Para denuncias formales, se puede contactar al equipo de Asistencia Integral a la Denuncia AIDE en el (601) 377 9595, extensión 1137.

¿Qué sanciona el Acuerdo de Ciudad 998 frente al acoso sexual callejero en Bogotá?

El Acuerdo de Ciudad 998, aprobado por el Concejo de Bogotá en 2025, establece un marco para caracterizar y sancionar el acoso sexual callejero. Entre sus prioridades están fomentar la denuncia, definir protocolos institucionales de respuesta y desarrollar campañas educativas en diferentes espacios, como zonas rurales y centros educativos, con el fin de reducir y visibilizar esta forma de violencia de género.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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