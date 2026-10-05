Por: El Espectador

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Los vehículos mal estacionados en Bogotá continúan siendo un factor recurrente en los problemas de movilidad, pues según información de la Policía Nacional, en el 54 % de los casos generan trancones o afectan la movilidad peatonal. Sin embargo, el impacto va más allá de los inconvenientes viales, ya que estos automotores se convierten en blanco fácil para los delincuentes. La modalidad de robo conocida como “halado” —es decir, el hurto de vehículos dejados en la calle— representa siete de cada diez casos de hurto en la capital, de acuerdo con cifras oficiales.

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Pese a que este año Bogotá registra una reducción del 9 % en denuncias de robo de automotores y un 6 % menos en el caso de motocicletas, las zonas con mayor incidencia siguen siendo El Tintal, Valladolid, Nuevo Techo, Tabakú Américas, Tabakú Central, Andalucía, Santa Catalina, El Vergel, Monterrey, Castilla Occidental, Nueva Castilla, Santa Paz, Timiza, Boíta, Timiza Central, Pastranita, Alamedas de Timiza, Castilla, Villa Alsacia, Condados de Castilla y Senderos de Castilla. Esta información fue reportada por la Policía Nacional, que además informó sobre la desarticulación, en lo que va del año, de tres bandas criminales especializadas en el hurto de vehículos, así como la captura de 216 personas por ese delito y 121 por robo de motocicletas.

Las autoridades, además de sus esfuerzos de investigación y respuesta, insisten en la importancia de la prevención y la corresponsabilidad ciudadana. Bajo la campaña 'No se la pongamos fácil', llevan a cabo actividades de sensibilización, como el uso de moños amarillos en vehículos estacionados en espacio público, para advertir a sus propietarios sobre los riesgos de dejar los carros en la calle. Dentro de las recomendaciones preventivas, la Policía Nacional sugiere la instalación de tecnologías de rastreo, como el GPS, así como sistemas de bloqueo y apagado remoto, y alarmas con inmovilizador integrado. En cuanto a dispositivos mecánicos, aconsejan utilizar cortacorrientes (conocidos como kill switch), bloqueadores para la palanca de cambios y dispositivos que inmovilizan los pedales.

Para el caso de motocicletas, la tecnología cobra relevancia con la implementación de Localización Global por Satélite (GPS, por sus siglas en inglés), cortacorrientes y sistemas de apagado remoto. Medidas adicionales incluyen el uso de candados de disco con alarma, pinzas o trabas de disco, bloqueadores de manillar o pedal, y la marcación de autopartes para frenar la comercialización de piezas robadas y facilitar la identificación en caso de denuncia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los sectores más afectados por el hurto de vehículos en Bogotá?

Las cifras oficiales de la Policía Nacional señalan que las zonas con mayor incidencia de robo de automotores en Bogotá incluyen El Tintal, Valladolid, Nuevo Techo, Tabakú Américas, Tabakú Central, Andalucía, Santa Catalina, El Vergel, Monterrey y varias áreas de Castilla, entre otros sectores identificados como focos principales de este delito.

¿Qué métodos de prevención recomienda la Policía Nacional para evitar el robo de vehículos y motocicletas?

Dentro de las recomendaciones de la Policía Nacional se destacan la implementación de tecnología de rastreo como GPS, sistemas de apagado y bloqueo remoto, alarmas con inmovilizador integrado, uso de cortacorrientes y bloqueadores para la palanca de cambios o pedales. En motocicletas se sugiere añadir sistemas electrónicos de corte de corriente, candados de disco con alarma, bloqueadores de manillar y la marcación de autopartes para desalentar y rastrear el comercio de partes robadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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