Por: Portal Bogotá

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El Festival Rock al Parque cumple 30 años en 2026 y celebra su aniversario con una edición de alto impacto internacional. De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), el evento se llevará a cabo en el parque Simón Bolívar los días sábado 10, domingo 11 y lunes festivo 12 de octubre. Durante estas tres jornadas, tanto residentes como visitantes tendrán la oportunidad de asistir a un encuentro musical que reúne a más de 60 agrupaciones de América Latina, Europa, Estados Unidos y Japón, en una programación que favorece la diversidad de géneros y propuestas musicales.

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Según Idartes, este aniversario se destaca por una selección que incluye a varias bandas internacionales que nunca se habían presentado en el festival, e incluso seis de ellas debutarán ante el público colombiano. La curaduría no solo privilegia nombres emblemáticos del rock latinoamericano, sino que busca ofrecer al público experiencias inéditas a través de propuestas de metal, punk, hardcore, indie, reggae, ska, rock alternativo y otras vertientes. Así, la edición número 30 de Rock al Parque es tanto una celebración de su historia como un espacio para la exploración de nuevos sonidos.

La cuota internacional suma 34 agrupaciones, entre las que destacan nombres como Mon Laferte, Editors, Apocalyptica, Ministry, Rata Blanca, Ratones Paranoicos y Tokyo Ska Paradise Orchestra. A ellas se suman propuestas que abarcan distintas generaciones y estilos, tales como el metal de Estratovarius y Hellbutcher, el punk de Desorden Público y el indie de Bandalos Chinos. También están presentes figuras que representan hitos de la historia musical latinoamericana, como Claudio Narea de Los Prisioneros, David Lebón y Pedro Aznar de Serú Girán, y bandas que mezclan rock, reggae y músicas urbanas.

Respecto a la participación nacional, Idartes confirma la presencia de Esteman, artista bogotano radicado en México, junto a las agrupaciones antioqueñas I.R.A. y Nadie. La escena local, denominada cuota distrital, estará representada por 26 agrupaciones seleccionadas por medio de la Beca LEP 30 años y la Beca Festival Rock al Parque 2026. Entre los seleccionados figuran Perpetual Warfare, Skampida, Syracusæ, La Monky Band, así como proyectos de mediana y corta trayectoria.

Este año, el festival incorpora cuatro escenarios: Plaza de Eventos, Bio by Vans, ECO y Escenario BBC, distribuidos en el parque Simón Bolívar. La programación se extiende durante los tres días, con horarios y agrupaciones que cubren toda la gama de gustos roqueros de Bogotá. De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, Rock al Parque consolidó su espacio como plataforma de proyección para artistas locales y es clave en la identidad cultural de la ciudad, integrando a Bogotá en los circuitos globales de festivales de música.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los artistas y bandas invitados a Rock al Parque 2026?

La programación internacional de Rock al Parque 2026 reúne a 34 bandas de Europa, América y Asia, incluyendo a Mon Laferte, Editors, Apocalyptica, Ministry, Rata Blanca, Ratones Paranoicos, Los Bunkers, Bandalos Chinos y Tokyo Ska Paradise Orchestra. Además, debutarán en Colombia seis agrupaciones que nunca antes se habían presentado en el país, junto a una amplia representación local y nacional.

¿Qué es la Beca LEP 30 años y cómo se seleccionan los artistas distritales para Rock al Parque?

La Beca LEP 30 años es un mecanismo de selección para la llamada 'cuota distrital' del festival, promovido por Idartes. A través de esta convocatoria, se eligen proyectos musicales con diferente trayectoria de Bogotá para presentarse en Rock al Parque, garantizando una representación amplia y dinámica de la escena local en uno de los escenarios más importantes de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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