Por: Portal Bogotá

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El Festival Rock al Parque 2026 está a punto de celebrarse en Bogotá, con una edición histórica en el tradicional Parque Simón Bolívar. Desde el sábado 10 hasta el lunes festivo 12 de octubre de 2026, más de 80 agrupaciones y artistas darán vida a un evento que este año cumple tres décadas, destacándose por una novedad: la presencia de cuatro escenarios simultáneos. Esta vez, además de las tarimas Plaza, Bio by Vans y ECO, se incorpora el escenario BBC, abriendo nuevos horizontes sonoros para los asistentes. El ingreso será gratuito, pero solo para personas mayores de 14 años, y la oferta musical atraviesa géneros y generaciones, reuniendo bandas distritales, nacionales e internacionales.

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La programación detallada muestra cómo cada uno de los tres días construye una experiencia diversa. De acuerdo con la información publicada por Bogotá.gov.co, el primer día estará enfocado en sonidos pesados con géneros como heavy metal, power metal y metal sinfónico en la Plaza de Eventos, donde se presentarán artistas como Apocalyptica y Stratovarius desde Finlandia, Burning Witches de Suiza, y destacados grupos locales. Paralelamente, la Bio by Vans será escenario para el black y death metal con nombres como Between the Buried and Me (Estados Unidos) y Grave (Suecia). Por su parte, el escenario ECO ofrecerá punk, hardcore y metalcore, mientras que la recién incluida tarima BBC expandirá el espectro hacia el metal, punk rock y sonidos industriales.

Durante el segundo día, el festival girará hacia el rock alternativo latino, el indie y el rock clásico, con la Plaza de Eventos recibiendo artistas como Serú Girán por Lebón y Aznar (Argentina) y Mon Laferte (Chile/México). Bio by Vans y ECO compartirán sonidos latinos, ska, reggae y funk rock, destacando la presencia de bandas como Tokyo Ska Paradise Orchestra (Japón) y Bándalos Chinos (Argentina). El escenario BBC completará la oferta con reggae, dancehall, indie y sad punk, reflejando la variedad de estilos presentes en el cartel.

El cierre del lunes festivo promete una mezcla entre rock, alternativo, hard rock e industrial, con nombres internacionales de peso como Ministry (Estados Unidos) y Rata Blanca (Argentina) en la Plaza de Eventos. La Bio by Vans recibirá rock punk, alternativo y garage rock, mientras el ECO destacará el rock latino e indie. Finalmente, BBC propone experimentar con estilos como afrofuturismo y dubstep, confirmando así la identidad ecléctica que caracteriza a Rock al Parque.

Este festival, tal como lo informa la página oficial del evento (rockalparque.gov.co), está diseñado para todas las generaciones y reafirma su carácter gratuito y abierto a la diversidad musical. Los interesados pueden consultar la agenda completa y recomendaciones en los portales oficiales.

¿Cuáles son los escenarios y la programación de Rock al Parque 2026?

En su edición 2026, Rock al Parque presenta cuatro escenarios: Plaza, Bio by Vans, ECO y el nuevo escenario BBC. Cada uno cuenta con Programaciones específicas durante los tres días, dedicadas a géneros como metal, rock alternativo, punk, indie, funk, ska y más. La agenda completa, con horarios y bandas, puede consultarse en la página oficial del festival y en Bogotá.gov.co.

¿Qué requisitos existen para asistir gratis a Rock al Parque 2026?

Para acceder al festival, el ingreso será libre y no tiene costo, pero está permitido únicamente para personas mayores de 14 años. Toda la información oficial, así como recomendaciones de asistencia y medidas, se encuentra disponible en los canales oficiales de Bogotá.gov.co y Rock al Parque.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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