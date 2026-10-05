Por: El Espectador

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El megaproyecto más caro de Colombia, la Línea 1 del Metro de Bogotá, enfrenta presiones tanto desde la presidencia como desde la alcaldía, que exigen acelerar el ritmo de la obra. Este lunes, la Casa de Nariño y el Palacio Liévano dirigieron un mensaje claro al consorcio constructor: aumentar el personal en terreno resulta indispensable para cumplir los plazos establecidos y evitar contratiempos mayores. La orden responde a los baches detectados en ciertos frentes de trabajo, que ya empiezan a amenazar el cronograma general. La Gerencia Presidencial para Bogotá, encabezada por Clara Lucía Sandoval, recordó la importancia estratégica del proyecto y subrayó que la Nación aporta el 70 % de los recursos, por lo que no solo se trata de una iniciativa local. “La Línea 1 del Metro es un proyecto estratégico en el que la Nación contribuye con el 70 % de los recursos, y se debe garantizar el cumplimiento del calendario de ejecución”, enfatizó Sandoval, quien consideró clave incorporar más trabajadores para evitar cualquier freno, según citó El Espectador.

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Desde la administración distrital, el llamado es similar. La Alcaldía reconoce que, aunque el balance general permanece dentro de parámetros aceptables debido a frentes que avanzan más rápido de lo esperado, autoridades distritales detectaron varias zonas con retrasos críticos. Datos oficiales indican que el proyecto lleva un 82,33 % de ejecución, contra el 86,79 % programado hasta la fecha. Este rezago enciende las alarmas y obliga no solo a fortalecer la vinculación de personal, en particular para la construcción de estaciones y sistemas de comunicación, sino también a enfocar esfuerzos en el desarrollo del espacio público, puntos históricos de demoras en infraestructuras de este tipo en Bogotá.

En cuanto al avance constructivo, el gerente de la empresa Metro, Leonidas Naváez, detalló en entrevista con El Espectador que el viaducto cuenta con aproximadamente 17 kilómetros terminados. Los siete kilómetros restantes ya presentan cimentación, columnas y capiteles, y se espera que las ocho vigas lanzadoras aceleren la entrega del viaducto en enero. Esta fecha resulta clave para iniciar las estructuras complementarias y cumplir con la meta de finalizar la obra en septiembre del próximo año. Entre los avances más relevantes resalta la entrega del deprimido de la calle 72, los puentes vehiculares en avenida Primera de Mayo con carrera 68 y el Patio Taller, este último con un progreso del 94 %, superando las proyecciones iniciales. Sin embargo, persiste la vigilancia estricta sobre áreas como la conexión subterránea de la estación Jiménez con TransMilenio y el desarrollo de equipos especializados, donde la intervención y el aumento de mano de obra técnica podrían definir la posibilidad de cumplir los plazos.

¿Qué porcentaje de avance tiene la Línea 1 del Metro de Bogotá según datos oficiales?

De acuerdo con las cifras divulgadas por la administración distrital citadas en El Espectador, la Línea 1 del Metro de Bogotá registra actualmente un avance del 82,33 % en su ejecución, valor que está por debajo del 86,79 % programado, lo que ha motivado alertas y llamados para sumar más personal.

¿Qué significa interventoría en un proyecto de infraestructura como el metro?

En el contexto de obras públicas, la interventoría es la supervisión técnica, administrativa y financiera que verifica que el proyecto cumpla con las especificaciones, tiempos y presupuesto establecidos. Esta función es fundamental para asegurar la calidad y la transparencia en la ejecución de la obra.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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