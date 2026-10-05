Por: El Espectador

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La llegada de las Táuridas del Sur marca uno de los últimos grandes espectáculos astronómicos de 2026. Esta lluvia de meteoros se encuentra activa desde hace un par de semanas y continuará hasta el 20 de noviembre, según la Asociación Americana de Meteoros (AMS, por sus siglas en inglés). El fenómeno tiene su origen en los restos dejados por el cometa Encke, que, al cruzar la órbita terrestre, deposita una nube de polvo y pequeñas rocas. Estas partículas, al ingresar en la atmósfera de la Tierra, producen los destellos luminosos que conocemos como meteoros.

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La AMS detalla que las Táuridas del Sur presentan una dinámica compleja, ya que la nube de escombros incluye zonas con mayor concentración de fragmentos. Esto explica el pico de la lluvia, previsto para las noches del 4 y 5 de noviembre, cuando la Tierra atraviesa el área más densa del enjambre. Durante este lapso, los meteoros se aprecian más brillantes y son frecuentes los avistamientos de bolas de fuego, que son meteoros particularmente luminosos. Esta tendencia al aumento de "estrellas fugaces" se observa sobre todo entre septiembre y noviembre.

Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), los meteoros son objetos espaciales que entran en la atmósfera a gran velocidad y se queman debido a la fricción con el aire. Estos fragmentos suelen medir desde el tamaño de un grano de arena hasta un guisante y, generalmente, se desintegran antes de alcanzar la superficie terrestre. Las bolas de fuego, como aclara la AMS, son meteoros especialmente brillantes y llaman la atención de quienes contemplan el cielo nocturno durante este fenómeno.

La observación de las Táuridas del Sur es posible en todo el mundo, de acuerdo con el portal EarthSky. El mejor momento para apreciar el evento es entre la medianoche y el amanecer, cuando se pueden ver hasta cinco meteoros por hora bajo un cielo despejado y sin la interferencia de luces artificiales. La AMS anticipa que la Luna, en su fase de cuarto menguante durante el pico de la lluvia, no afectará significativamente la visibilidad, lo que permitirá condiciones óptimas para quienes deseen observar el espectáculo celeste.

El nombre de las Táuridas proviene del hecho de que su radiante, es decir, el punto del cielo desde el cual parece que emergen los meteoros, se encuentra en la constelación de Tauro. Una particularidad de esta lluvia es la aparición de meteoros lentos y brillantes, que a veces incluso producen sonidos, haciendo de este fenómeno una experiencia memorable para los aficionados y expertos. La próxima gran actividad de bolas de fuego, según EarthSky, no se espera hasta 2032.

¿Cuándo es el mejor momento para ver la lluvia de meteoros Táuridas del Sur?

El momento ideal para observar la lluvia de meteoros Táuridas del Sur es entre la medianoche y el amanecer durante los días de mayor actividad, especialmente el 4 y 5 de noviembre. Según EarthSky y la AMS, la menor interferencia de la Luna y la cantidad de meteoros visibles hacen de estas horas la mejor oportunidad para apreciar el fenómeno.

¿Qué significa el término "radiante" en una lluvia de meteoros como las Táuridas?

Radiante es el término que se utiliza para describir el punto celeste en el cielo desde donde parecen originarse las trayectorias de los meteoros. Para la lluvia de meteoros Táuridas del Sur, este radiante se localiza en la constelación de Tauro, lo que da nombre al evento y ayuda a los observadores a ubicar mejor el fenómeno en el cielo nocturno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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