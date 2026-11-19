Black Friday se adelantó en Amazon y los consumidores ya pueden encontrar promociones en diferentes categorías. En belleza y cuidado personal, las opciones van desde dispositivos tecnológicos para complementar las rutinas faciales hasta herramientas para el cuidado de las uñas y la eliminación del vello.

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Si estás pensando en actualizar tus accesorios de belleza o probar nuevas alternativas para tu rutina, estos tres productos pueden llamar tu atención.

1. Medicube Booster Pro X2: un dispositivo facial con siete funciones

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El cuidado facial también incorpora herramientas tecnológicas que buscan complementar las rutinas de skincare. Una de ellas es el Medicube Booster Pro X2, un dispositivo de belleza coreano que reúne siete modos de funcionamiento y seis niveles de intensidad ajustables.

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Entre sus funciones se encuentran Booster, para potenciar la luminosidad; Air Shot, enfocado en la apariencia de los poros y la textura; MC y Derma Shot, orientados al cuidado de la apariencia y definición facial.

También incorpora modos Dual, que permiten combinar dos funciones, y Mask, diseñado para utilizarse sobre mascarillas faciales y favorecer la absorción de su esencia. Además, cuenta con conexión a una aplicación móvil para personalizar algunas configuraciones y consultar recomendaciones de uso.

Es una alternativa para quienes quieren incorporar tecnología a su rutina de cuidado facial desde casa.

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2. Double Rhythm: esmalte magnético para lograr uñas con efecto holográfico

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Para quienes disfrutan experimentar con diseños de uñas, el esmalte en gel magnético de Double Rhythm es otra alternativa que aparece entre los productos de belleza seleccionados.

Se trata de un esmalte de 15 ml en tono plateado, con acabado holográfico y efecto cat eye (ojo de gato). Su fórmula permite crear diseños con reflejos y efectos visuales que cambian según la incidencia de la luz.

El producto incluye una herramienta magnética que permite manipular las partículas del esmalte para conseguir diferentes acabados y efectos decorativos.

Al ser un esmalte en gel, requiere una lámpara UV o LED compatible para su curado, por lo que es importante tener en cuenta este accesorio al momento de utilizarlo.

Puede ser una opción para quienes realizan sus manicuras en casa y quieren probar diseños diferentes sin depender exclusivamente de los tonos tradicionales.

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3. WEQOEE FK-8608: afeitadora eléctrica femenina 5 en 1

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La tercera alternativa está pensada para quienes buscan simplificar su rutina de depilación y cuidado corporal. La afeitadora eléctrica WEQOEE FK-8608 cuenta con cinco funciones y diferentes accesorios para retirar o recortar el vello en distintas zonas del cuerpo.

Su diseño incorpora un cabezal flotante 5D que busca adaptarse a las curvas corporales, además de cuchillas de acero inoxidable y un mango ajustable para facilitar su manipulación.

Otro de sus atributos es que permite el uso en seco y húmedo, según las indicaciones del fabricante, y cuenta con batería recargable. De acuerdo con la información del producto, ofrece una autonomía aproximada de hasta 90 minutos.

Por su formato y versatilidad, puede resultar práctica para quienes buscan una herramienta de cuidado personal que puedan utilizar en diferentes momentos de su rutina.

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Black Friday ya comenzó en Amazon

Las promociones anticipadas permiten encontrar descuentos en diferentes categorías antes de la fecha central de Black Friday. Amazon anunció que su temporada de ofertas de Black Friday y Cyber Monday de 2026 se desarrolla entre el 19 y el 30 de noviembre.

Por eso, quienes estén buscando dispositivos de belleza, accesorios para uñas o herramientas de cuidado personal pueden revisar las promociones disponibles y comparar las características de cada producto antes de comprar.

Ten presente: los precios, descuentos y disponibilidad pueden cambiar durante la temporada de ofertas, por lo que es recomendable consultar las condiciones vigentes directamente en Amazon.

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