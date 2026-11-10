Cambiar el color del esmalte no es la única manera de darle un estilo diferente a una manicura. Los acabados magnéticos, cromados y holográficos permiten crear diseños con reflejos y efectos visuales que cambian según la iluminación.

Sigue a PULZO en Discover

Aunque algunos de estos resultados parecen difíciles de conseguir, existen herramientas y productos que facilitan el proceso para quienes quieren experimentar con el nail art en casa.

En Amazon hay alternativas para recrear desde el popular efecto ojo de gato hasta acabados que recuerdan a los reflejos de un espejo. Estas son tres opciones para explorar diferentes estilos.

1. JODSONE: herramienta magnética para conseguir el efecto ojo de gato

Ver producto en Amazon

Lee También

El efecto ojo de gato es uno de los diseños que más llama la atención por sus reflejos y movimientos de luz sobre la superficie de la uña. Para conseguirlo, JODSONE ofrece una herramienta magnética 3 en 1 que permite experimentar con diferentes patrones.

El accesorio incorpora dos imanes cilíndricos de distintos tamaños y uno esférico desmontable. Estos elementos permiten dirigir las partículas metálicas de los esmaltes magnéticos para crear efectos de luz lateral, franjas más amplias y reflejos tipo halo.

Una de sus ventajas es que reúne varias posibilidades de diseño en una sola herramienta, por lo que puede resultar útil tanto para quienes están empezando a experimentar con el nail art como para quienes ya tienen experiencia.

Es importante tener presente que el producto incluye únicamente los imanes: el esmalte en gel magnético debe comprarse por separado. También se necesita una lámpara UV/LED para curar el esmalte.

Ver producto en Amazon

2. Artdone: kit de polvos cromados y holográficos de 16 colores

Ver producto en Amazon

Para quienes prefieren los acabados brillantes, este kit de Artdone reúne 16 frascos de polvos cromados de diferentes tonalidades, con opciones de efecto espejo, perla, metálico y holográfico.

Los pigmentos permiten modificar el aspecto de una manicura y conseguir reflejos que pueden variar dependiendo del color de base utilizado.

Por ejemplo, los tonos oscuros pueden ayudar a conseguir un acabado metálico más intenso, mientras que las bases claras permiten experimentar con efectos perlados y más luminosos.

Cada frasco contiene un gramo de pigmento, por lo que se pueden probar diferentes combinaciones sin necesidad de comprar un esmalte distinto para cada diseño.

Para utilizarlos, se requiere una base y un esmalte en gel compatibles, además de una capa superior adecuada para la aplicación del polvo y una lámpara UV/LED. El pigmento se distribuye sobre la superficie preparada siguiendo las instrucciones del fabricante.

Ver producto en Amazon

3. Double Rhythm: esmalte en gel plateado con efecto magnético y holográfico

Ver producto en Amazon

Otra alternativa para experimentar con diseños llamativos es este esmalte en gel de Double Rhythm, en tono plateado MC1019.

Su fórmula combina una apariencia translúcida con partículas brillantes que producen reflejos holográficos. El resultado es un acabado luminoso que puede utilizarse para darle protagonismo a las uñas o complementar otros diseños.

Este esmalte está pensado para quienes buscan un efecto visual diferente al de los colores tradicionales y quieren experimentar con acabados inspirados en la manicura ojo de gato.

La presentación es de 15 mililitros y está formulada para utilizarse con lámparas UV/LED. Para conseguir los efectos magnéticos se debe seguir el procedimiento indicado por el fabricante y utilizar una herramienta magnética compatible.

Ver producto en Amazon

Recomendaciones para hacer diseños de uñas en casa

Antes de experimentar con estos productos, conviene tener en cuenta algunas recomendaciones:

Preparar las uñas: limpiar la superficie y retirar los restos de esmalte anterior permite trabajar sobre una base adecuada.

limpiar la superficie y retirar los restos de esmalte anterior permite trabajar sobre una base adecuada. Utilizar herramientas compatibles: los polvos cromados y los esmaltes magnéticos requieren productos específicos para conseguir los efectos esperados.

los polvos cromados y los esmaltes magnéticos requieren productos específicos para conseguir los efectos esperados. Seguir los tiempos de curado: los esmaltes en gel deben secarse con la lámpara indicada por el fabricante.

los esmaltes en gel deben secarse con la lámpara indicada por el fabricante. Evitar el contacto del gel con la piel: los productos que no se han curado correctamente pueden provocar reacciones alérgicas.

los productos que no se han curado correctamente pueden provocar reacciones alérgicas. No mezclar productos sin verificar su compatibilidad: cada fórmula puede requerir una base o una capa superior específica.

Con estas alternativas es posible experimentar con diferentes acabados y darle un aspecto distinto a la manicura sin limitarse a los colores convencionales. La elección dependerá del resultado que se quiera conseguir: reflejos magnéticos, brillo holográfico o un acabado cromado.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.