Un ave que cayó en su terraza después de golpearse y lastimarse fue el punto de partida de una historia que hoy busca despertar la curiosidad científica de los niños. Se trata de ‘Una viajera magnética’, un cuento escrito por Helena Gutiérrez, matemática y presidenta de Esri Colombia, que hace parte de la nueva colección de cuentos de Cat Sagan, publicada por Editorial Magnética en alianza con Esri Colombia.

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Teniendo como protagonista al ave migratoria Juana Pasajera, el cuento, que

busca explicar cómo algunas especies se orientan durante sus largos recorridos utilizando el campo magnético terrestre, surgió de la experiencia personal de Gutiérrez con un ave malherida que llegó a su terraza y se quedó un tiempo en su hogar mientras se recuperaba.

La experiencia le hizo querer compartir con los jóvenes qué sucedería si un animal migratorio perdiera su capacidad de orientación y no pudiera continuar el viaje hacia un clima más cálido y qué tendría que hacer, para poder retomar su travesía.

La colección de cinco libros de Editorial Magnética, apoyada por Esri Colombia, busca acercar conceptos científicos a los lectores más pequeños mediante relatos ilustrados, por lo que en lugar de recurrir a la magia o a situaciones fantásticas, las historias parten de fenómenos reales que invitan a los niños a observar, preguntar, investigar y encontrar respuestas sobre el mundo que los rodea.

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En ‘Una viajera magnética’, Juana Pasajera recibe ayuda de Cat Sagan y el

chimbilaco para recuperar su orientación. La solución llega a través de un

dispositivo tecnológico: un casco conectado mediante un microchip a un satélite que orbita la Tierra, que recibe y envía señales que permiten indicarle al ave hacia dónde debe desplazarse. Para explicar el funcionamiento del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), Cat Sagan utiliza una comparación sencilla: “es como si yo tuviera los ojos vendados, pero alguien me diera instrucciones para moverme”.

Para Gutiérrez, la historia representa una oportunidad de compartir dos de sus

grandes intereses: la geografía, una pasión que la ha acompañado durante toda su vida, y la creación de relatos para niños, ya que como madre y abuela ha encontrado en la literatura infantil una manera de sembrar inquietudes que puedan acompañar a las nuevas generaciones cuando crezcan.

“Los niños abren su mente ante los cuentos, pero estos cuentos, en vez de tener magia y fantasía, están basados en ciencia. Todo lo que van a leer y oír es verdad y es más profundo, porque les permitirá aprender y ampliar su conocimiento del mundo”, explica la autora.

La apuesta detrás de Cat Sagan es que la curiosidad sea el punto de partida del

aprendizaje. Sus historias proponen que los fenómenos que parecen difíciles de explicar no son necesariamente misterios sin respuesta: pueden comprenderse a través del estudio, la investigación y las preguntas. Así, la lectura se convierte en una oportunidad para fortalecer el pensamiento crítico y acercar la ciencia a la vida cotidiana desde edades tempranas.

Como parte de esta iniciativa de divulgación, una parte de los ejemplares de la

colección fue donada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),

además de fundaciones, colegios y bibliotecas del país, con el propósito de

ampliar el acceso a estas historias y llevar sus contenidos a más niños.

El apoyo de Esri Colombia a la colección se enmarca en su interés por promover la educación y la divulgación del conocimiento geográfico y científico. A través de iniciativas como esta, la compañía busca contribuir a que las nuevas generaciones comprendan mejor los fenómenos naturales y la relación entre la ciencia, la tecnología y el mundo que habitan.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.