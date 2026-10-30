Por: Noticiero 90 minutos

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La inteligencia artificial ha tomado un papel relevante en los debates actuales acerca del futuro de la literatura, como se evidenció recientemente en CaliLee 2026. En este evento, donde se reunieron más de 250.000 libros y la expectativa de encontrar nuevos lectores era palpable, surgió una discusión importante: ¿hasta qué punto la inteligencia artificial puede ser una herramienta que potencie la creación literaria y en qué momento podría convertirse en una amenaza que desplace la labor de los escritores?

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El sector de los libros ha experimentado transformaciones sustanciales a lo largo del tiempo. Antes, la lectura se limitaba al papel, para luego adoptar formatos digitales y, finalmente, abrir espacio a los audiolibros. Ahora, con la llegada de la inteligencia artificial, se suman interrogantes sobre el proceso mismo de escritura y la relación entre autor, tecnología y creatividad. De acuerdo con Iván Andrés González, actor de ‘Cacao y Cadmio’, la experiencia puede ser enriquecedora siempre que se mantenga un uso responsable de estas herramientas tecnológicas. González sostiene que “la experiencia que yo he tenido es positiva siempre y cuando se le dé un uso responsable. No hay que desvalorizar estas herramientas”.

No obstante, para quienes viven de la literatura y la creación, la preocupación sobre la autoría cobra una especial importancia. Daniel Steven Salazar, licenciado en Literatura y Lengua Castellana, destaca que aunque el acceso masivo al conocimiento es relevante desde el punto de vista comercial, advierte sobre la posible “deshumanización” que implica recurrir a la IA para agilizar el proceso creativo. Salazar explica que el arte requiere tiempo y paciencia, dos aspectos que la inteligencia artificial podría simplificar excesivamente. Según sus palabras, “el arte es catarsis, es tiempo y exige paciencia, y la IA a veces acelera estos métodos. Entonces creo que debe utilizarse como herramienta y no como algo que nos facilite todo el trabajo”.

En definitiva, la pregunta de fondo no es si la inteligencia artificial debe estar presente en el universo de los libros, sino cómo se puede utilizar este avance sin sacrificar la esencia humana de la creación. De acuerdo con el análisis presentado en CaliLee, la tecnología suma nuevos capítulos a la historia de la literatura, pero el debate permanece: la autoría, el tiempo y la experiencia personal siguen siendo pilares irremplazables en la producción literaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿La inteligencia artificial amenaza la autoría de los escritores en la literatura?

De acuerdo con lo discutido en CaliLee 2026, existe una preocupación real entre los escritores sobre la autoría de las obras cuando la inteligencia artificial se utiliza para generar textos o acelerar el proceso creativo. Aunque puede ser una herramienta útil, el riesgo es que se diluya la experiencia y el aporte humano indispensable en la literatura.

¿Cómo puede usarse la inteligencia artificial de manera responsable en la creación literaria?

Según Iván Andrés González, la clave está en emplear la inteligencia artificial como un recurso complementario y no como sustituto del trabajo creativo. Usarla de forma responsable implica que los autores sigan siendo quienes decidan y den el toque personal a sus obras, manteniendo la creatividad y la autenticidad por encima de la velocidad y la eficiencia tecnológica.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.