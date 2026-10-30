Usuarios de Tigo en varias regiones de Colombia reportaron fallas en el servicio de telefonía celular, con dificultades para conectarse y comunicarse desde sus teléfonos. La situación fue comentada en Blu Radio, donde se indicó que los problemas se estaban presentando en departamentos como Magdalena, Cesar y Santander, en medio del proceso de migración de usuarios de Movistar a Tigo.

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Durante la emisión, el periodista Ricardo Ospina explicó que las dificultades de conexión coincidían con el cambio de operación para los clientes que venían de Movistar. Según señaló, en los teléfonos de esos usuarios ya debería aparecer Tigo como operador, debido al proceso de integración de las inversiones de telefonía.

Uno de los reportes más fuertes llegó desde Bucaramanga. Javier Rodríguez aseguró que los usuarios del área metropolitana llevaban más de una hora y media sin servicio celular. “Está totalmente caída la señal de Tigo aquí en toda el área metropolitana de Bucaramanga. Solamente está sirviendo por el servicio de cable a computador. El teléfono celular está totalmente bloqueado y hay colapso total”, afirmó en Blu Radio.

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Rodríguez también manifestó que, hasta ese momento, los usuarios no habían recibido información sobre las razones de la interrupción. Por su parte, Camila Carvajal señaló que Tigo les había informado previamente que el jueves y el viernes serían jornadas de migración masiva de usuarios, por lo que las fallas reportadas podrían estar relacionadas con ese procedimiento.

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La situación generó dificultades para quienes dependen de la red móvil para hacer llamadas o conectarse a internet. Los reportes conocidos en Blu Radio ubicaron los inconvenientes en Magdalena, Cesar y Santander, aunque con la información disponible no se precisó el alcance total de la afectación ni cuánto tiempo tardaría en normalizarse el servicio.

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