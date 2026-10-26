OPPO anunció la llegada global de su nueva serie de celulares de alta gama, integrada por los modelos Find X10 y Find X10 Pro Max, que próximamente estarán disponibles en Colombia. La apuesta de la marca se concentra en la fotografía móvil, con sistemas de cámaras desarrollados junto a Hasselblad, herramientas de inteligencia artificial y mejoras en el procesamiento de imágenes.

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Uno de los principales atractivos de esta generación está en sus capacidades fotográficas. El OPPO Find X10 cuenta con un sistema de doble cámara de 200 megapíxeles, mientras que el Find X10 Pro Max incorpora tres cámaras traseras con esa misma resolución. Esta configuración busca ofrecer imágenes detalladas en diferentes escenarios, desde paisajes y arquitectura hasta retratos y fotografías de objetos cercanos.

El modelo Pro Max integra una cámara principal Hasselblad Ultra HDR de 200 MP, equipada con un sensor desarrollado por OPPO y Samsung. A esta se suman una cámara ultra gran angular de 200 MP, con un campo de visión de 124 grados, y un teleobjetivo Hasselblad de la misma resolución, con capacidad de enfoque a una distancia mínima de 10 centímetros. Según la marca, estas características amplían las opciones para capturar escenas lejanas y realizar fotografías macro.

La serie también incorpora el sistema de procesamiento LUMO True Image Engine, diseñado para conservar los colores, las texturas y los detalles de las escenas con una apariencia más natural. La colaboración con Hasselblad busca reforzar esa experiencia mediante una reproducción de imagen que, según OPPO, se acerca a lo que percibe el ojo humano. Pete Lau, vicepresidente sénior y director de Producto de la compañía, destacó el salto tecnológico de esta generación, especialmente por la incorporación de tres cámaras de 200 MP en el modelo Pro Max.

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Otra de las funciones disponibles es la compatibilidad con el teleconvertidor OPPO Hasselblad, un accesorio que ofrece un aumento óptico de 3,28 veces. Esta herramienta está pensada para fotografiar sujetos a distancia, como artistas en conciertos, paisajes urbanos y animales. Además, los dispositivos cuentan con una modalidad de captura predeterminada de 26 MP, que busca equilibrar el nivel de detalle y el tamaño de los archivos, y un modo Hasselblad Hi-Res para tomar fotografías de 50 o 200 MP en las cámaras compatibles.

La nueva familia de celulares también apuesta por funciones de inteligencia artificial, rendimiento y diseño como parte de su propuesta de gama alta. La marca anunció baterías de hasta 8.000 mAh y herramientas orientadas a mejorar la experiencia de uso, aunque los detalles completos de las características disponibles en cada modelo deberán revisarse según la versión. OPPO confirmó que los dos equipos llegarán próximamente al mercado colombiano, pero la información entregada no especifica una fecha exacta de venta ni los precios que tendrán en el país.

Por ahora, la principal diferencia fotográfica entre ambos dispositivos está en la cantidad de cámaras de 200 MP: dos en el Find X10 y tres en el Find X10 Pro Max. Con esta serie, OPPO busca competir en el segmento de celulares premium mediante fotografía de alta resolución, accesorios para ampliar el alcance de las cámaras y procesamiento de imagen. Los consumidores en Colombia tendrán que esperar el anuncio comercial local para conocer cuánto costarán y cuándo podrán comprarlos.

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