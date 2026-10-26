Hay una situación que se repite cuando se trabaja desde casa o en una oficina abierta: el ruido de fondo arruina las llamadas. El teclado de un compañero, la música del vecino o el tráfico de la calle se cuelan en cada reunión de Teams o Zoom, y la otra persona termina pidiendo que uno le repita.

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El problema no es solo de concentración: un micrófono que no filtra bien el ambiente obliga a subir la voz, a interrumpir la conversación y, en el peor de los casos, a buscar un cuarto cerrado cada vez que entra una llamada. Con el trabajo remoto ya instalado como rutina para muchos colombianos, eso se vuelve agotador.

La solución más práctica suele ser un audífono con micrófono dedicado y cancelación de ruido. No tiene que ser caro: en Amazon encontré tres modelos, todos con descuento activo al 26 de octubre; los precios corresponden a esa fecha y pueden cambiar.

En esta nota hablaremos de los siguientes productos

LEVN Auriculares Bluetooth con micrófono

Los LEVN son audífonos ‘on-ear’ con Bluetooth 5.3, pensados para quienes pasan el día en llamadas desde casa o en oficinas abiertas y no quieren estar pendientes del cargador. Su punto fuerte es la batería: 60 horas de uso con una sola carga de dos horas, suficiente para una semana completa de jornadas sin enchufar.

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Lo que más destaca:

Cancelación de ruido con IA: filtra el teclado, conversaciones cercanas y música de fondo para que la voz suene limpia en cada llamada, según la ficha del producto en Amazon.

Conexión dual con Bluetooth 5.3: permite tener el computador y el celular conectados al mismo tiempo y cambiar entre dispositivos sin volver a emparejar.

Micrófono giratorio de 270°: se ajusta a la posición más natural para hablar sin interferir con la cara o los lentes.

Botón de silencio dedicado: con dos toques silencia el micrófono durante la reunión sin salir de la llamada.

Razones para comprarlo: la combinación de 60 horas de batería y cancelación de ruido por IA lo convierte en la opción más rentable del grupo para jornadas largas y continuas.

A tener en cuenta: al ser un diseño ‘on-ear’ (apoyado sobre la oreja, no dentro del canal auditivo), el aislamiento pasivo del ruido es menor que el de modelos con almohadillas que cubren toda la oreja.

El LEVN Auriculares Bluetooth con micrófono cuesta hoy 125.783 pesos en Amazon, con un descuento del 20 % sobre su precio original de 157.276 pesos.

Angteela Auriculares ANC y ENC

Los Angteela ANC y ENC son audífonos inalámbricos con cancelación activa de ruido híbrida, dirigidos a quienes trabajan en espacios con mucho ruido ambiental o desde computadores que no tienen Bluetooth incorporado. Traen un ‘dongle’ USB-A Qualcomm de conexión directa, lo que los hace útiles en equipos con restricciones de red inalámbrica.

Lo que más destaca:

ANC híbrida en tres modos: bloquea el ruido del entorno para el oyente con cancelación activa, ajustable entre tres niveles según el ambiente, de acuerdo con la ficha publicada en Amazon.

ENC en el micrófono: la cancelación de ruido ambiental en el micrófono asegura que la voz llegue limpia al interlocutor, incluso en oficinas bulliciosas.

Dongle Qualcomm ‘plug-and-play’: ofrece conexión estable y de baja latencia sin depender del Bluetooth del computador; compatible con PC y Mac.

Micrófono retráctil para silenciar: basta con subir físicamente el micrófono para silenciarlo de inmediato, sin buscar botones en pantalla.

Razones para comprarlo: la doble cancelación de ruido (ANC para el oyente y ENC para el interlocutor) más el ‘dongle’ USB lo distinguen de los otros dos modelos para entornos con mucho ruido y equipos sin Bluetooth.

A tener en cuenta: de acuerdo con la ficha del producto, el ‘dongle’ USB no es compatible con teléfonos fijos, teléfonos de escritorio ni equipos VoIP.

El Angteela Auriculares ANC y ENC con micrófono cuesta hoy 198.175 pesos en Amazon, con un descuento del 10 % sobre su precio original de 220.197 pesos.

Angteela Auriculares inalámbricos con micrófono

Este segundo modelo de Angteela está orientado a quienes pasan muchas horas en llamadas consecutivas y quieren olvidarse de buscar un cable para cargar. Incluye base de carga inalámbrica con ranura para guardar el ‘dongle’, lo que lo hace práctico para escritorios donde el orden importa.

Lo que más destaca:

Hasta 80 horas de música y 50 de llamadas: la batería de alta capacidad cubre varios días de uso intenso sin recargar, según la información del producto en Amazon.

Carga dual USB-C e inalámbrica: se puede cargar con cable o colocando el audífono sobre la base incluida, sin depender de un solo método.

Cancelación de ruido ENC y silencio con un toque: filtra teclado, tráfico y aire acondicionado del micrófono; el botón de silencio actúa de inmediato sin necesidad de software.

Reconexión automática con Bluetooth 5.3: al encender el audífono se conecta solo al último dispositivo emparejado, sin pasos adicionales.

Razones para comprarlo: la base de carga inalámbrica y las 80 horas de batería lo hacen ideal para trabajadores de centros de llamadas o camioneros que no pueden interrumpir el turno para cargar.

A tener en cuenta: según la ficha del producto, el botón multifunción solo admite contestar llamadas desde teléfono móvil, no desde computador.

El Angteela Auriculares inalámbricos con micrófono para trabajo cuesta hoy 169.860 pesos en Amazon, con un descuento del 10 % sobre su precio original de 188.736 pesos.

¿Cuánto duran los audífonos Bluetooth para trabajar con una sola carga?

La autonomía varía bastante entre modelos. El LEVN con micrófono ofrece 60 horas de uso continuo; el Angteela inalámbrico llega a 80 horas de música y 50 de llamadas; el Angteela ANC y ENC alcanza 35 horas de conversación o 50 de música. En los tres casos, una carga completa tarda dos horas, de acuerdo con las fichas publicadas en Amazon.

¿Qué diferencia hay entre la cancelación de ruido ANC y la ENC en un audífono para reuniones?

La cancelación activa de ruido (ANC) bloquea el sonido ambiental para quien usa el audífono, mejorando su concentración. La cancelación de ruido ambiental (ENC) actúa sobre el micrófono para que la voz llegue limpia al interlocutor durante las llamadas. Para reuniones de trabajo, lo ideal es tener las dos: el Angteela ANC y ENC, disponible en Amazon por 198.175 pesos, combina ambas tecnologías en un solo equipo.

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