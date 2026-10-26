Por: El Espectador

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Los dueños de los derechos de la música de Elvis Presley presentaron una demanda contra Anthropic, empresa de inteligencia artificial, señalándola por violar derechos de autor al usar más de 200 canciones del icónico artista en el entrenamiento de sus modelos, sin tener el permiso correspondiente. Este proceso judicial fue radicado en un tribunal de California, de acuerdo con información entregada por The New York Times, y exige un juicio con jurado y una compensación económica que supera los 41 millones de dólares, desglosada en 150.000 dólares por cada una de las canciones involucradas.

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En la demanda figuran varias partes como reclamantes, incluidas la firma de licencias Authentic Brands Group, Raleigh Music Publishing, múltiples fideicomisos y al menos una persona natural. Estos titulares responsabilizan a Anthropic, creadora del conocido chatbot Claude, tanto de saltarse barreras de protección musical como de eliminar o alterar información referida a la gestión de derechos de autor de los temas usados. “Los demandantes vinculados a Elvis inician esta acción para hacer valer sus derechos exclusivos frente a una parte demandada que ha construido todo su modelo de negocio basándose en la infracción de los derechos de autor a una escala nunca antes vista”, se lee en el texto legal reproducido por el Post.

Según la denuncia, la compañía de inteligencia artificial habría hecho uso indebido de 274 canciones, incluyendo clásicos como ‘All Shook Up’, ‘Can’t Help Falling in Love’ y ‘Return To Sender’. El abogado principal de los demandantes, Richard Busch, confirmó en las declaraciones presentadas que la acción judicial busca defender de manera contundente los derechos exclusivos de los propietarios frente a las prácticas de Anthropic.

Un representante de Anthropic, contactado el domingo, sostuvo que la empresa rechaza todas las acusaciones y que presentarán defensa en el proceso. El texto demanda señala que incluso tras ser descubiertos, Anthropic implementó restricciones ineficaces para limitar la generación de contenido musical protegido, continuando así, de manera consciente, la infracción de derechos de autor de terceros.

No es la única polémica que enfrenta Anthropic. The New York Times reseñó que la semana pasada Reservoir, otra compañía musical, interpuso una denuncia por la supuesta utilización de letras y melodías protegidas, abarcando artistas como Joni Mitchell, Madonna y diversos grupos. Por su parte, The Guardian detalló que varias empresas de inteligencia artificial han enfrentado este tipo de litigios por entrenar sus modelos con obras artísticas protegidas sin autorización. Un aspecto clave en disputa es el argumento de las empresas de inteligencia artificial respecto al “uso legítimo” —un principio legal en derechos de autor— cuya validez aún no ha sido resuelta en distintas demandas en curso.

Cabe resaltar que en enero también Universal Music Group demandó a Anthropic por 3.000 millones de dólares bajo acusaciones similares, mientras que Sony Music Publishing y Warner Chappell siguen procesos que buscan compensaciones multimillonarias por el uso de miles de canciones en el entrenamiento de Claude. Según los demandantes, la obtención de copias no autorizadas evitó el pago de licencias legítimas para estos usos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué demandaron a Anthropic los propietarios de la música de Elvis Presley?

La demanda fue presentada porque Anthropic, según los reclamantes, utilizó ilegalmente más de 200 canciones de Elvis Presley en el entrenamiento de inteligencia artificial sin contar con el permiso o las licencias necesarias de los titulares de los derechos de autor, lo que constituye una infracción según la acusación.

¿Qué significa “uso legítimo” en las demandas contra inteligencia artificial?

El “uso legítimo” o “fair use” es un principio legal en derechos de autor que permite utilizar partes de obras protegidas en ciertos contextos sin necesidad de permiso, como fines educativos o de parodia. En el caso de la inteligencia artificial, las compañías alegan que entrenar modelos con contenido protegido entra dentro de esta figura, pero su validez está siendo disputada en los tribunales.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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