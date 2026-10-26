Por: Noticiero 90 minutos

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El Programa de Comunicación Social – Periodismo celebra cuatro décadas de existencia poniendo en el centro de la conversación los desafíos contemporáneos que enfrentan los medios de comunicación. Desde que fue fundado en 1986, la institución ha desplegado un plan educativo reconocido tanto por acreditaciones oficiales como por reformas curriculares permanentes. A lo largo del tiempo, ha establecido una alianza sólida con el noticiero regional 90 Minutos, lo que ha permitido impulsar el ejercicio periodístico con un enfoque regional significativo y mantener un estándar de calidad en la formación de comunicadores sociales, de acuerdo con la propia programación institucional.

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Para este aniversario, toda la atención se dirige a un panel titulado "De medios a ecosistemas: cautivar audiencias en tiempos de IA". Este encuentro busca analizar las principales transformaciones que experimentan las salas de redacción y los modelos de negocio actuales, así como explorar las nuevas dinámicas de producción en entornos digitales y multiplataforma. Según la organización, serán abordados aspectos como el ascenso de las narrativas digitales, el impacto de las industrias creativas y el auge de la inteligencia artificial generativa, tecnología capaz de producir contenidos de manera automatizada. En el panel participan figuras reconocidas en el sector como Santiago Escobar Lloreda, vicepresidente Digital de RCN; Ismael Cardozo, director del ecosistema UAO Media, y Pablo Yamasaki, CEO de CW+ Noticias. Camilo Osorio, coordinador del área de periodismo del programa, estará a cargo de la moderación.

Durante el panel, Santiago Escobar Lloreda explicó que la estructura de la audiencia ha cambiado radicalmente: "Las audiencias se atomizaron. Venimos de un mundo con prensa, televisión, radio, pero uno va y mira los números y se da cuenta que los medios que crean contenido se vienen realizando de muchas maneras". Escobar remarcó lo complejo que resulta hoy medir el impacto, ya que los medios se convirtieron en complejos ecosistemas de múltiples plataformas de distribución, lo que requiere no solo nuevas herramientas, sino también un enfoque basado en datos para atraer y mantener a los públicos en la era de la inteligencia artificial.

Por otro lado, Ismael Cardozo destacó que aunque se busca un público global, en muchos casos, la audiencia es esencialmente regional, como sucede en el Valle del Cauca. El reto, afirmó Cardozo, es crear lazos cercanos con las audiencias, además de mantener la credibilidad con la producción de contenido valioso y legítimo, un desafío permanente para los medios regionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo influyó la inteligencia artificial generativa en la transformación de los medios y las audiencias?

La influencia de la inteligencia artificial generativa, capaz de crear contenido automáticamente, se percibe en la evolución de los medios hacia ecosistemas digitales complejos. Según lo expresado en el panel, su uso implica replantear la forma en que se mide y cautiva la audiencia, así como el desarrollo de nuevos modelos de producción y distribución de información en multiplataformas.

¿Por qué sigue siendo relevante la conexión regional en la estrategia de los medios digitales?

De acuerdo con Ismael Cardozo, aunque la globalización permite acceder a amplias audiencias, en la práctica los contenidos de los medios siguen siendo especialmente consumidos a nivel regional. La cercanía y credibilidad con las comunidades locales se convierte en una pieza clave para mantener audiencias fieles y fortalecer la legitimidad informativa de los medios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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