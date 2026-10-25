Por: El Espectador

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El mantenimiento de los audífonos, ya sean in-ear (pequeños, que se introducen en el canal auditivo) u over-ear (grandes, tipo diadema que cubren toda la oreja), es una práctica recomendada no solo por razones estéticas, sino principalmente de salud y calidad de sonido. De acuerdo con la información entregada por El Espectador, la frecuencia y el método para mantener limpios estos dispositivos es fundamental, pues la acumulación de suciedad no solo puede obstaculizar el funcionamiento óptimo y distorsionar el sonido, sino también acarrear infecciones, dolores o enfermedades auditivas. Una higiene deficiente podría obligar al usuario a subir el volumen, incrementando el riesgo de daños en el oído.

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Para hacer esta limpieza de manera adecuada, es importante contar con algunos insumos esenciales: un paño de microfibra seco y limpio, alcohol isopropílico (un tipo de alcohol que no deja residuos y se usa en limpieza de dispositivos electrónicos), toallitas de bebé, un cepillo de dientes pequeño y de cerdas suaves, hisopos o copitos de algodón y, de manera opcional, un palillo de madera. Es importante tener en cuenta que estos elementos deben utilizarse con delicadeza, ya que los audífonos son dispositivos electrónicos frágiles y cualquier mal uso podría producir daños irreversibles, tanto por su valor económico como por su estructura interna.

El Espectador detalla los pasos recomendados para cada tipo. En los in-ear se aconseja retirar las almohadillas, limpiarlas con el paño seco y emplear el hisopo para remover la cerilla de la rendija del sonido, siempre con el audífono hacia abajo. Si la cerilla queda retenida, puede utilizar con mucha precaución el palillo de madera para áreas pequeñas. Después, se limpia el cuerpo del audífono con el paño apenas humedecido en alcohol, evitando el exceso de líquido.

Para los modelos over-ear se recomienda limpiar las almohadillas con un paño humedecido y secarlas de inmediato con otro paño. La diadema se higieniza con un paño ligeramente mojado en alcohol, mientras que el cepillo ayuda a eliminar la suciedad y el polvo alojados en las bandas internas.

Respecto al estuche de los audífonos, también debe limpiarse con hisopos, sobre todo para retirar la suciedad de la cavidad y cuidar los pines de carga. Se recomienda evitar agua y químicos agresivos, y nunca usar los dispositivos hasta asegurarse de que estén completamente secos, especialmente si quedaron residuos de alcohol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se deben limpiar los audífonos in-ear para evitar daños?

Según la información de El Espectador, la clave para limpiar audífonos in-ear está en utilizar un paño seco en las almohadillas, hisopos para las rendijas y poco líquido en el cuerpo del dispositivo. El uso de un palillo debe ser opcional y extremadamente cuidadoso, ya que un mal manejo puede dañar piezas delicadas. Además, es fundamental mantener el audífono hacia abajo al limpiar para evitar que la suciedad entre en el interior.

¿Por qué es importante limpiar frecuentemente los audífonos y su estuche?

La limpieza frecuente evita infecciones y la acumulación de cerilla o polvo, lo que ayuda a mantener la calidad del sonido y protege la salud auditiva. Datos de El Espectador indican que una correcta higiene impide daños por suciedad en los pines de carga del estuche y asegura la transmisión adecuada de energía entre el estuche y la batería.

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