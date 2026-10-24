Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un funcionario de la Gobernación del Tolima vivió una difícil experiencia en la ciudad de Ibagué después de que, tras un encuentro inesperado con un desconocido, comenzó a manifestar serios síntomas de salud. De acuerdo con la información recogida por Pulzo, la situación tuvo lugar cuando el hombre se desplazaba hacia su vivienda durante horas nocturnas y transitaba por la calle décima, en las cercanías del Panóptico, un lugar muy conocido en la ciudad. Según el testimonio de la víctima, en ese momento fue abordado por una persona que vestía chaqueta negra y gorra, quien le dio un golpe en la mano, generando una sensación semejante a un pinchazo en la zona.

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Tras este incidente, el trabajador empezó a experimentar un conjunto de síntomas preocupantes: mareos, temblores, problemas de visión y dificultad para hablar. El aumento del malestar lo llevó a buscar pronta ayuda en un establecimiento cercano, desde donde se trasladó al Hospital Federico Lleras Acosta. Allí, conforme a su relato, los médicos le realizaron exámenes y le tomaron muestras de sangre con el objetivo de determinar qué había causado su condición. De acuerdo con esta versión, se contempló la exposición a escopolamina, aunque no se confirmó la presencia de ninguna sustancia específica responsable de los síntomas presentados.

El funcionario del Tolima mencionó que los efectos más intensos se extendieron por cerca de tres horas y que nunca llegó a identificar plenamente al hombre que lo abordó, ya que el presunto agresor cubría parcialmente su rostro con la gorra y mantenía la cabeza agachada. Ante esta situación, el caso quedó a la espera de verificación por parte de las autoridades correspondientes, con el fin de esclarecer si, en efecto, hubo participación de terceros y qué fue lo que realmente le sucedió a la víctima esa noche en los alrededores del Panóptico de Ibagué. La información suministrada proviene exclusivamente del testimonio de la víctima, pues no hay hasta el momento un pronunciamiento oficial o reporte confirmado por fuentes adicionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué síntomas presentó el funcionario tras el presunto contacto en Ibagué?

El funcionario manifestó mareos, temblores, visión borrosa y dificultades para hablar pocos minutos después de tener contacto con un desconocido en las inmediaciones del Panóptico, según relató a Pulzo. Estos síntomas fueron lo que lo motivaron a buscar atención médica urgente.

¿Qué es la escopolamina y por qué se mencionó en el caso del funcionario del Tolima?

La escopolamina, de acuerdo con la información disponible, es una sustancia que se considera en casos de exposición involuntaria por sus efectos sobre el sistema nervioso, los cuales pueden incluir los síntomas que presentó el funcionario. Sin embargo, en este caso, no se confirmó por exámenes médicos la presencia de dicha sustancia tras el incidente.

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