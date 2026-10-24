Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El exministro del Interior Rodrigo Lara Restrepo reapareció ante la opinión pública este viernes, 23 de octubre, mediante un video en el que detalló los avances de un proyecto considerado crucial para la región Caribe: las obras del Canal del Dique. De acuerdo con Lara, la grabación fue preparada a comienzos de la semana y estaba destinada a divulgarse antes de su salida del Gobierno. Sin embargo, el cambio en su situación dentro del gabinete alteró estos planes y el mensaje solo se conoció tras el nombramiento de su sucesor, Alejandro Ordóñez, y su posterior retiro del cargo, según la información difundida por Lara en redes y que cita el video como parte del balance final de su gestión ministerial.

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En el video, Lara expuso que, bajo su labor en el Ministerio del Interior, se logró un avance decisivo en una fase del Canal del Dique que, según sus palabras, venía congelada desde hacía cuatro años. El exministro explicó que este paso fue posible tras una instrucción directa del presidente De La Espriella, quien le había encomendado mejorar las condiciones necesarias para el arranque del proyecto. De acuerdo con Lara, este avance despeja el camino hacia el cierre financiero de la obra y mantiene intacta la meta de iniciar los trabajos físicos en febrero de 2027, una fecha relevante para el programa de desarrollo de la región.

En relación con la inversión, Lara reveló que la iniciativa supone un desembolso de aproximadamente 900 millones de dólares, cifra que estimó en cerca de 3,4 billones de pesos. Además, el exministro señaló la inclusión de aproximadamente 300.000 millones de pesos destinados a inversión social que beneficiará a los municipios influenciados por el Canal del Dique. Otro punto fundamental que destacó fue la expectativa de crear cerca de 60.000 empleos directos e indirectos en el marco del desarrollo de la obra.

Lara también puso sobre la mesa el impacto ecológico y social del proyecto, resaltando que está enfocado en la protección de la bahía de Cartagena y que tiene objetivos relacionados con la gestión ambiental, el manejo de recursos hídricos y el bienestar de las comunidades de la zona. En sus propias palabras, aseguró que le “satisface dejar este resultado concreto, que permitirá avanzar en una obra estratégica para el Caribe colombiano, para el medio ambiente y para el país”. Las declaraciones de Lara marcan su despedida del Ministerio del Interior resaltando la importancia nacional y regional de este avance.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Canal del Dique y por qué es importante su intervención?

El Canal del Dique es un proyecto de infraestructura hídrica en el Caribe colombiano, cuya intervención, según lo expuesto por Rodrigo Lara, busca mejorar el manejo del agua, favorecer la protección ambiental de la bahía de Cartagena y beneficiar tanto a las comunidades de la región como a la economía y el entorno social, haciendo su desarrollo estratégico para el país.

¿Cuáles son los beneficios económicos y sociales esperados con el proyecto del Canal del Dique?

De acuerdo con la información presentada por Lara, el proyecto contempla una inversión cercana a los 900 millones de dólares y la creación de unos 60.000 empleos, además de destinar aproximadamente 300.000 millones de pesos en inversión social dirigida a los municipios de la zona, lo que refleja impactos directos sobre el empleo y el bienestar local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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