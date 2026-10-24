Por: El Espectador

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La astronauta Christina Koch fue reconocida este viernes, 23 de octubre, con el premio Princesa de Asturias, un galardón cuyo acta de adjudicación destacó "su esfuerzo de superación personal" y cómo su trabajo ha ayudado a “extender las fronteras de la humanidad, apoyada en un amplio trabajo colectivo, cuya ejemplaridad se proyecta a todos a través del mensaje de la misión espacial Artemis II: Tierra, sois un equipo". La ceremonia se realizó en España, donde Koch cautivó al público con un discurso que resaltó tanto la hazaña científica como el profundo mensaje humano detrás de su experiencia.

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De acuerdo con la información proporcionada por el diario ABC de España, la astronauta inició su intervención invitando a la humanidad a acoger el premio con ella: "Quiero que el mundo entero acepte conmigo este premio por haber acogido esta misión en sus corazones y haber permitido que los uniese", manifestó Koch. Continuó reflexionando sobre la naturaleza humana y la manera como la exploración del espacio permite a la humanidad reconocerse como una sola especie: "Por creer que todos los seres humanos compartimos la misma esencia: la necesidad de sentir amor. De alguna manera, ese bote salvavidas azul eléctrico que flotaba de manera inverosímil, silenciosa, hipnótica, lo bastante pequeño como para esconderse detrás de un pulgar—la Tierra—permitió evolucionar a una especie capaz de elegirse mutuamente".

Koch también mencionó cómo la misión Artemis II se convirtió en un "experimento humano", señalando que "hizo falta enviar a personas alrededor de la Luna para que el amor triunfara". Animó al público a actuar cotidianamente como verdaderos compañeros de tripulación y no esperar una nueva misión espacial para poner en práctica estos valores de solidaridad, confianza y empatía entre los habitantes del planeta. "No hace falta esperar a la próxima misión lunar para reconocer que todos los seres humanos somos compañeros de tripulación… Elijamos el mundo en el que queremos vivir en cada interacción, en cada calle".

Según una reseña de la Fundación Princesa de Asturias, Christina Koch es ingeniera eléctrica y física, y su trayectoria ha inspirado a las futuras generaciones. Antes de incorporarse a la NASA, desarrolló instrumentos científicos en el Centro Goddard y trabajó en estaciones antárticas en tareas de búsqueda, rescate y extinción de incendios. En 2013 fue seleccionada como parte de la 21.ª clase de astronautas de la NASA y, tras completar su formación en 2015, viajó a la Estación Espacial Internacional en 2019, donde realizó, junto a Jessica Meir, la primera caminata espacial compuesta solo por mujeres.

Koch logró el récord femenino de mayor duración de permanencia en el espacio con 328 días consecutivos y marcó un hito en la historia espacial al embarcarse, junto con su tripulación, en la misión Artemis II que la llevó a recorrer 406 771 kilómetros y convertirse, según la Fundación Princesa de Asturias, en la primera mujer en alejarse tanto del planeta como para salir de su campo magnético.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el mensaje principal del discurso de Christina Koch al recibir el premio Princesa de Asturias?

El mensaje esencial de Christina Koch, de acuerdo con el diario ABC y la Fundación Princesa de Asturias, giró en torno a la invitación a vernos como una sola humanidad, capaces de elegirnos y apoyarnos mutuamente. Koch resaltó que la experiencia de la misión espacial se debe traducir en actitudes cotidianas de solidaridad y empatía, sin que sea necesario esperar grandes gestas para poner en práctica estos valores compartidos.

¿Qué significa el campo magnético terrestre y por qué es relevante en la hazaña de Koch?

El campo magnético terrestre es la región de influencia magnética generada por el núcleo del planeta, que protege a la Tierra de la radiación espacial. Es relevante en la historia de Koch porque, según la Fundación Princesa de Asturias, se convirtió en la primera mujer en alejarse lo suficiente del planeta durante la misión Artemis II para salir de este campo magnético y alcanzar el espacio profundo, un logro inédito para una mujer hasta ese momento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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