Por: El Espectador

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La misión de exploración de las lunas marcianas, conocida como MMX (por sus siglas en inglés), representa un hito para la investigación espacial y está programada para lanzarse el 20 de octubre de 2026, un lunes en Colombia. El principal objetivo de este proyecto es recolectar, por primera vez en la historia, una muestra de Fobos, una de las lunas de Marte, y llevarla de vuelta a la Tierra. De acuerdo con información publicada por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), la iniciativa es fruto de una colaboración internacional que incluye a la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), el Centro Nacional de Estudios Espaciales (CNES) de Francia, el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) y la Agencia Espacial Europea (ESA).

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Según declaraciones de Elliot Sefton-Nash, científico del proyecto MMX de la ESA citado en una nota de prensa, “los datos y las muestras que aporta MMX son una ventana para estudiar la evolución de Marte y del Sistema Solar”. Actualmente aún se desconoce el origen exacto de Fobos y de su compañera Deimos, las dos lunas marcianas. Existe la hipótesis de que podrían ser asteroides atrapados por la órbita de Marte, o quizás fragmentos resultantes de una antigua colisión en su superficie, pero la comunidad científica no ha logrado resolver este misterio. MMX busca aportar evidencia para esclarecer estas dudas fundamentales.

De acuerdo con la planificación oficial, la nave MMX tardará un año en llegar hasta Marte, entrando en órbita marciana en agosto de 2027 y comenzando a orbitar Fobos en septiembre del mismo año. En 2029, está previsto que la nave libere a Idefix, un rover de 25 kg, que tendrá la misión de analizar la composición y textura superficial de Fobos y asistir en la preparación del aterrizaje de la nave principal. La baja gravedad de Fobos hará que Idefix “pese” apenas 15 gramos en su superficie. Posteriormente, en 2030, la nave principal aterrizará para recolectar muestras, que serán almacenadas en un módulo de retorno con destino a la Tierra.

Se espera que en 2031 la cápsula de retorno aterrice en Australia portando al menos diez gramos de material de Fobos. Una vez en Japón, el material será extraído y distribuido entre los socios del proyecto. De acuerdo con Sefton-Nash, contar con estas muestras permitirá usar tecnologías de laboratorio que sería imposible llevar al espacio y garantizará la posibilidad de nuevos descubrimientos para generaciones futuras. El lanzamiento podrá seguirse en directo en los canales oficiales de JAXA.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el objetivo de la misión MMX en Fobos, la luna de Marte?

MMX tiene como meta principal recolectar una muestra de la superficie de Fobos y traerla de regreso a la Tierra para un análisis detallado. Esta muestra permitirá esclarecer el origen de las lunas marcianas y aportar nuevos datos sobre la evolución tanto de Marte como del Sistema Solar, como destacó la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) en su presentación oficial.

¿Qué papel cumple el rover Idefix en la misión MMX y qué retos enfrentará en Fobos?

Idefix, un rover de 25 kg, desempeñará un papel clave en la exploración de Fobos: preparará el lugar para la recolección de muestras y analizará la composición y textura de la superficie. Su mayor reto será la baja gravedad de Fobos, que reducirá su peso efectivo a solo 15 gramos, lo que representa un desafío significativo para el desplazamiento y la operación del equipo en ese entorno.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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