Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Octubre se ha consolidado como uno de los meses más esperados para los aficionados a la astronomía, ya que ofrece la posibilidad de presenciar la lluvia de meteoros Oriónidas, considerada por la NASA como una de las más atractivas del año. Esta lluvia destaca por su brillo y rapidez. Los meteoros de las Oriónidas surcan la atmósfera terrestre a velocidades cercanas a los 66 kilómetros por segundo, lo que significa que pueden trazar líneas luminosas intensas y fugaces en el cielo nocturno. Según la Agencia Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA), estos destellos pueden durar desde varios segundos hasta minutos y, en ocasiones, alcanzar la intensidad de bolas de fuego, por lo que se recomienda al espectador permanecer atento a las prolongadas estelas luminosas que surgen durante el evento.

Sigue a PULZO en Discover

El origen de los meteoros de las Oriónidas se encuentra en el cometa 1P/Halley. Cada vez que este cometa atraviesa la región más interna del sistema solar, su núcleo libera pequeñas partículas de polvo rocoso y hielo. Estos residuos permanecen en el espacio y, con el paso de los años, la Tierra se cruza con ellos en octubre, dando lugar a las Oriónidas. Es interesante que del mismo cometa también surja la lluvia de meteoros Eta Acuáridas, que ocurre en mayo, lo cual demuestra cómo un solo cometa puede originar diferentes eventos astronómicos de este tipo si sus partículas coinciden con la órbita terrestre.

La actividad de las Oriónidas comienza el 2 de octubre y se extiende hasta el 7 de noviembre, aunque el clímax suele darse durante la noche del 21 de octubre y la madrugada siguiente. Además, la presencia de algunas de las estrellas más luminosas del cielo complementa el espectáculo, según lo menciona la NASA, ofreciendo un entorno inmejorable para observar la lluvia de meteoros.

Entre las recomendaciones para disfrutar de las Oriónidas, la NASA sugiere buscar refugio en lugares alejados de luces artificiales y tener paciencia para que los ojos se acostumbren a la oscuridad. Este año, la lluvia coincide con luna llena, por lo que observar los meteoros durante las horas anteriores al amanecer, cuando la luna ya se ha ocultado, puede aumentar las probabilidades de ver los destellos más tenues y vistosos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el origen de la lluvia de meteoros Oriónidas y por qué se producen?

La lluvia de meteoros Oriónidas es el resultado de la interacción entre la Tierra y los fragmentos dejados por el cometa 1P/Halley. Al entrar en contacto con la atmósfera terrestre cada octubre, estas pequeñas partículas se queman debido a la fricción, produciendo los destellos y estelas que caracterizan este fenómeno, según la NASA.

¿Cuándo es el mejor momento para observar la lluvia de las Oriónidas en 2024?

De acuerdo con la NASA, aunque la actividad de las Oriónidas se extiende desde el 2 de octubre hasta el 7 de noviembre, el pico de observación para este año tiene lugar en la noche del 21 de octubre y la madrugada del 22 de octubre, antes del amanecer, cuando el cielo estará más oscuro y la luna llena habrá desaparecido del horizonte.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.