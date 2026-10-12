Por: El Espectador

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La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) anunció en la tarde de este lunes 12 de octubre que el róver Perseverance estableció un histórico récord: se convirtió en el vehículo que más distancia ha recorrido sobre la superficie de otro planeta. Según la información proporcionada por la agencia, el pasado 11 de octubre el odómetro de Perseverance alcanzó la marca de 45,22 kilómetros, superando el registro anterior de 45,16 kilómetros que ostentaba Opportunity, también de la NASA, el cual exploró Marte entre 2004 y 2018.

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La agencia destacó que este nuevo récord fue alcanzado en el día marciano número 2.006 de la misión Perseverance, lo que equivale a cinco años y medio de exploración. En contraste, a Opportunity le tomó casi 15 años recorrer una distancia similar. El avance se dio mientras Perseverance se dirigía a la zona de Idubi, una región al oeste del borde del cráter Jezero llamada Lac de Charmes. Allí, el róver investiga uno de los terrenos más antiguos identificados hasta hoy en el sistema solar.

De acuerdo con la NASA, las características de Lac de Charmes son significativas, ya que sus formaciones rocosas y su relieve son tan antiguos que en la Tierra no existen equivalentes de esa misma época, pues desaparecieron por la erosión y los movimientos tectónicos. Cabe resaltar que Marte no tiene placas tectónicas, lo que ha preservado estas estructuras. Idubi, por su parte, es el lugar donde los científicos aspiran a hallar rastros de antiguos sistemas hidrotermales.

Uno de los elementos clave de Perseverance es su sistema de conducción autónoma, conocido como AutoNav. Esta tecnología permite al róver generar imágenes del terreno en tiempo real, crear mapas tridimensionales de los obstáculos y decidir la mejor ruta para avanzar entre los puntos definidos en la Tierra. Gracias a AutoNav, Perseverance puede cubrir hasta 412 metros en un solo día marciano, lo que marcó la diferencia en la consecución del récord, según explicó la NASA.

Este logro también se pone en contexto al superar marcas previas alcanzadas tanto en Marte como en la Luna; por ejemplo, en 1972 los astronautas Gene Cernan y Harrison Schmitt recorrieron 35,7 kilómetros en un róver durante la misión Apolo 17, y el soviético Lunojod 2 llegó a 39 kilómetros en 1973. La importancia de estos avances radica en que permiten al equipo científico examinar una mayor variedad geológica en Marte, desde el lecho de un lago antiguo hasta sistemas fluviales fosilizados, enriqueciendo así el conocimiento sobre el planeta rojo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos kilómetros ha recorrido el róver Perseverance en Marte y por qué es relevante?

El róver Perseverance ha recorrido 45,22 kilómetros en Marte, según la NASA. Esta distancia marca un nuevo récord de exploración sobre otro mundo y permite que los científicos accedan a mayor diversidad geológica en el planeta, lo que es fundamental para comprender la historia y el desarrollo de Marte.

¿Qué es el sistema AutoNav usado por Perseverance y cómo funciona?

AutoNav es un sistema de conducción autónoma instalado en el róver Perseverance. De acuerdo con la NASA, permite al vehículo tomar fotografías del terreno, construir mapas en tres dimensiones de los obstáculos y definir rutas seguras para optimizar el trayecto entre los puntos de interés establecidos por el equipo en la Tierra.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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