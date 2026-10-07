Por: El Espectador

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La NASA ha publicado recientemente una imagen que deja ver con inusitado detalle la superficie de Marte, específicamente unos acantilados esculpidos por el viento que se encuentran en el planeta rojo. Esta serie de imágenes fue capturada por el róver Curiosity, un vehículo explorador de la agencia espacial estadounidense, y permite a los científicos analizar de cerca estructuras que hasta ahora solo se habían podido ver a distancia. Según el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés) de la NASA, la panorámica fue tomada el 11 de agosto, durante el día 4.982 de la misión en Marte, y consta de seis imágenes unidas digitalmente. Es importante mencionar que las fotografías no fueron procesadas para corrección de color, con el objetivo de conservar la apariencia genuina de las primeras horas de la mañana marciana.

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La capa de acantilados que protagoniza la imagen se extiende a lo largo de aproximadamente 16 kilómetros y se encuentra en la zona noroeste del Monte Sharp. Esta montaña, que cuenta con una altitud de cinco kilómetros, ha sido escalada por el Curiosity desde el año 2014. Recientemente, el róver alcanzó una nueva meta al elevarse a una altitud de un kilómetro, lo que representa la mayor altura conseguida por un vehículo en Marte hasta la fecha.

El estudio de estas capas es relevante porque, como resalta el JPL, permite entender los distintos periodos de la historia geológica de Marte. Las investigaciones han revelado la presencia de antiguos lagos y ríos en este planeta, que, al secarse, dejaron tras de sí minerales salinos. Cuando el proceso de deposición se detuvo, el material fue erosionado por el viento, dando origen a los actuales acantilados. Desde el punto de vista del científico del proyecto Curiosity, Ashwin Vasavada, esta formación resulta especialmente interesante por sus características fuera de lo común: su color diferente, capas inclinadas y apariencia peculiar podrían deberse, según una hipótesis, a cenizas originadas en antiguas erupciones volcánicas.

El avance del Curiosity durante el próximo año será crucial para seguir desentrañando la geología marciana. Se prevé, según la NASA, que para el año 2027 el róver estará en la base de estos acantilados, recolectando información valiosa sobre el terreno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo obtuvo el róver Curiosity las imágenes más detalladas de los acantilados en Marte?

Según información del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, el róver Curiosity capturó la panorámica mediante seis fotografías tomadas el 11 de agosto, en el día 4.982 de su misión en Marte. Estas imágenes fueron unidas digitalmente, sin procesamiento de balance de blancos, para mantener la apariencia auténtica de la luz en la mañana marciana.

¿Cuál es la importancia científica de los acantilados del Monte Sharp en Marte?

De acuerdo con la NASA, el análisis de las capas en los acantilados del Monte Sharp permite a los científicos estudiar los diferentes periodos geológicos de Marte. Esto ha contribuido a descubrir que el planeta alguna vez tuvo lagos y ríos, cuyos minerales salinos y erosión por el viento explican la formación actual de los acantilados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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