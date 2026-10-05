Por: EL PILON SA

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Mariana Lucía Rodríguez Campo, una joven de 17 años que cursa el grado 11 en la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo de Valledupar, logró un reconocimiento que parecía reservado para estudiantes de ciudades principales como Medellín o Bogotá: fue seleccionada para asistir a una inmersión académica en el Kennedy Space Center de la NASA, en Florida, como parte de la Misión Latam 2026 del programa Ella Es Astronauta, impulsado por la Fundación She Is.

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La Fundación She Is eligió a Mariana tras destacar su proyecto HERSPACE, una plataforma digital que acompaña a niñas y mujeres jóvenes con información relevante sobre salud, derechos, prevención de violencias, liderazgo y áreas STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas). Mariana no solo completó la formación virtual, sino que recibió una mención de honor por el mejor proyecto de la edición 2026, según el diploma entregado el 20 de agosto.

La convocatoria de la Fundación She Is reunió a cerca de 2.600 aspirantes de Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana y Panamá; de ellas, 200 avanzaron y solo 20, entre ellas Mariana, lograron llegar a la inmersión presencial. La joven resaltó la importancia de informarse y aprovechar estas convocatorias: “Que no dejen pasar ninguna oportunidad... por más imposible que parezca, no la dejen pasar”, dijo al diario EL PILÓN.

El programa incluyó cuatro meses de formación en temas como inteligencia artificial, programación, salud mental, innovación y liderazgo femenino, además de charlas con ingenieros latinoamericanos vinculados a la NASA. En Colombia, la brecha de género en campos STEM sigue siendo amplia: según cifras de Fedesoft basadas en el SNIES, solo el 17,9 % de los graduados en estas carreras en 2022 fueron mujeres.

HERSPACE, todavía en fase de prototipo, ofrece retos interactivos, un diario emocional, una “burbuja de calma”, un muro de sueños y un botón de auxilio con acceso a líneas de ayuda, diseñada como respuesta a la falta de acceso confiable a información y acompañamiento que enfrentan muchas niñas. Mariana espera sumar colaboradores expertos en programación y llevar su idea a jóvenes de toda la región.

Además, Mariana destaca por su capacidad de comunicación y disciplina académica, cualidades que la llevaron a ganar un concurso de oratoria en 2026. Actualmente, expidió su pasaporte y aguarda la confirmación de fechas para viajar a la Misión Latam 2026, que se realizará en alianza con Space Academy Camp, y que promete una semana llena de actividades académicas y prácticas en uno de los principales complejos de la NASA.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el programa Ella Es Astronauta de la Fundación She Is y cómo funciona?

El programa Ella Es Astronauta, liderado por la Fundación She Is, es una iniciativa que brinda a niñas y jóvenes de Latinoamérica la oportunidad de capacitarse en temas STEM y liderazgo. Incluye una formación virtual de varios meses con talleres sobre inteligencia artificial, programación, salud mental y liderazgo, además de encuentros con ingenieros que trabajan en la NASA. Al cierre, los mejores proyectos tienen la opción de una inmersión presencial en el Kennedy Space Center de Florida, según información de la Fundación y testimonios recogidos por EL PILÓN.

¿Qué propone el proyecto HERSPACE que llevó a Mariana Rodríguez a la NASA?

HERSPACE es una plataforma digital concebida por Mariana Rodríguez para ofrecer a niñas y adolescentes acceso a contenidos sobre salud femenina, autoestima, prevención de violencias, liderazgo y áreas STEAM. Incluye recursos interactivos como retos, herramientas de autocuidado, orientación sobre emergencias y espacios para compartir sueños y experiencias, según el enfoque presentado en el concurso de la Fundación She Is.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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