Por: El Espectador

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La misión Crew-13 de SpaceX, impulsada en alianza con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), marcó un hecho histórico al estar comandada por Jessica Watkins, la primera mujer negra en liderar una misión espacial en todo el mundo. Este equipo, conformado también por Luke Delaney de la NASA, Joshua Kutryk de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) y Sergey Teteryatnikov, cosmonauta de la agencia espacial rusa Roscosmos, viajó a bordo de la nave Dragon, lanzada por el cohete Falcon 9 de SpaceX.

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El administrador de la NASA, Jared Isaacman, destacó que “la misión Crew-13 es otra demostración de la incomparable capacidad de Estados Unidos en vuelos espaciales tripulados y de la solidez de nuestras alianzas comerciales”. El viaje, ya especial por su liderazgo y diversidad, se hizo aún más relevante por establecer un récord para la exploración espacial estadounidense: en solo siete horas y 55 minutos después del despegue, la nave alcanzó y se acopló a la Estación Espacial Internacional (ISS, sigla en inglés). De acuerdo con la propia agencia espacial estadounidense, este constituye el “lanzamiento y acoplamiento más rápido de una nave espacial estadounidense en la historia de la Estación Espacial Internacional”.

Los récords anteriores, logrados en 2024 y 2025, tenían marcas de 12 horas y 33 minutos y 14 horas y 43 minutos, respectivamente, lo que demuestra el avance en la optimización de los viajes tripulados a la ISS en tan corto tiempo. Según Julianna Scheiman, directora de los programas científicos y Dragon de la NASA en SpaceX, el éxito de esta hazaña respondió a que “la estación espacial se encontraba en un lugar idóneo del espacio, y la mecánica orbital, la física en su conjunto, hicieron que el tiempo entre el lanzamiento y el acoplamiento fuera el más corto que hemos tenido hasta la fecha”.

Sin embargo, en el escenario internacional, los tiempos más veloces siguen perteneciendo a la familia Soyuz de Roscosmos, con registros como el del año 2018 cuando una nave de carga tardó solo tres horas y 40 minutos. Misiones históricas como Gemini 11 y el experimento Kosmos 186/188 establecieron récords aún mayores en la década de 1960, con acoplamientos en apenas una hora y algunos minutos.

Este logro, más que un simple dato, es símbolo del progreso en la tecnología aeroespacial estadounidense y de la importancia de la representación diversa en las grandes conquistas científicas —un mensaje que la propia Watkins resumió en la transmisión desde la ISS: “Es asombroso y un tanto irónico pensar que el viaje hasta aquí ha sido tan corto, porque el camino para llegar hasta aquí ha sido largo”.

¿Quiénes conformaron la tripulación de la misión Crew-13 de la NASA y SpaceX?

La tripulación de la misión Crew-13 estuvo integrada por Jessica Watkins como líder, Luke Delaney, ambos astronautas de la NASA; Joshua Kutryk de la Agencia Espacial Canadiense (CSA); y Sergey Teteryatnikov, cosmonauta de Roscosmos. Esta diversidad resalta la colaboración internacional y la variedad de perfiles en los vuelos espaciales recientes.

¿Cuál es el récord de acoplamiento más rápido de una nave a la Estación Espacial Internacional?

El récord de acoplamiento más rápido logrado por una nave estadounidense a la Estación Espacial Internacional lo estableció la misión Crew-13 de la NASA y SpaceX, con un tiempo de siete horas y 55 minutos. No obstante, naves de la agencia rusa Roscosmos como la Soyuz han alcanzado tiempos incluso menores, como tres horas y 40 minutos en 2018.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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