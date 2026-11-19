El Black Friday de Amazon tiene este año ofertas que vale la pena revisar antes de que se acaben. Tres productos con descuentos de entre el 40 % y el 43 % están disponibles en la plataforma: el cepillo eléctrico AquaSonic Black Series, el secador iónico Wavytalk con difusor para rizado y el robot aspirador y trapeador Dreame D20 Air Plus.

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Los tres artículos cubren necesidades distintas del hogar y la rutina personal, pero comparten una característica: su rebaja los ubica por debajo del precio promedio de productos equivalentes en el mercado colombiano.

Estos son los tres productos de esta nota

AquaSonic Black Series: el cepillo ultrasónico más vendido de Amazon

El cepillo eléctrico AquaSonic Black Series está disponible en Amazon por 100.532 pesos (su precio original era 167.666 pesos, una diferencia de 67.134 pesos). De acuerdo con la ficha del producto publicada en Amazon, este es el cepillo de dientes ultrasónico más vendido de la plataforma.

Su motor produce 40.000 vibraciones por minuto, incluye 8 cabezales de cerdas DuPont —suficientes para más de dos años y medio de uso— y viene con una funda de viaje fabricada en plástico libre de BPA con espacio para dos cabezales.

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Lo que más destaca:

Motor ultrasónico: 40.000 VPM, diez veces más eficaz que un cepillo manual para retirar placa en la línea de la encía, según la descripción del fabricante.

Cuatro modos de cepillado: limpieza, blanqueamiento, masaje y sensible, con temporizador de vibración inteligente cada 30 segundos.

Carga inalámbrica: una carga completa rinde hasta cuatro semanas de uso (dos minutos, dos veces al día).

Resistencia al agua: clasificación IPX7, apto para usarse directamente bajo el chorro.

Razones para comprarlo: es la opción indicada para quien busca mejorar su higiene bucal sin gastar en un cepillo de marca dental de alto valor, o para quien viaja con frecuencia y necesita un equipo ligero y completo en un solo estuche.

A tener en cuenta: los 8 cabezales incluidos son de la marca AquaSonic; si en el futuro se prefieren cabezales de otra marca, conviene verificar la compatibilidad antes de comprar repuestos.

Wavytalk secador iónico: potencia de salón con difusor para rizado

El secador iónico Wavytalk con difusor para cabello rizado cuesta 111.507 pesos en Amazon, frente a su precio original de 184.583 pesos: una rebaja de 73.076 pesos por el Black Friday. Viene equipado con un motor de 1.875 W y tres accesorios intercambiables —boquilla concentrada, difusor y peine alisador— que lo convierten en una herramienta versátil para distintos tipos de cabello.

Según la ficha del producto en Amazon, la tecnología iónica libera millones de iones negativos que neutralizan la estática y reducen el encrespamiento desde la primera pasada.

Lo que más destaca:

Secado rápido: el motor de 1.875 W con diseño aerodinámico promete secar el cabello dos veces más rápido que un secador convencional.

Tres accesorios incluidos: difusor para definir rizos, boquilla de precisión y peine alisador para cabello grueso o rebelde.

Tres temperaturas y dos velocidades: incluye opción de aire frío para fijar el estilo sin calor adicional.

Apagado automático: función de protección contra sobrecalentamiento y tecnología de baja radiación electromagnética.

Razones para comprarlo: pensado para personas con cabello rizado, ondulado o grueso que quieren resultados de peluquería en casa sin invertir en equipos profesionales de alto costo.

A tener en cuenta: la descripción no especifica la garantía del producto ni el voltaje de operación, así que conviene revisar la compatibilidad eléctrica antes de hacer el pedido desde Colombia.

Dreame D20 Air Plus: robot aspirador y trapeador con la mayor rebaja del grupo

El robot aspirador y trapeador Dreame D20 Air Plus es el producto con el descuento más alto de los tres: 43 % menos, lo que lo lleva de 1’174.798 pesos a 671.299 pesos en Amazon, un ahorro de 503.499 pesos.

Con una potencia de succión de 20.000 Pa —el doble de la mayoría de robots aspiradores estándar, según la ficha del producto— está diseñado específicamente para hogares con mascotas, pelo largo y alfombras de fibra profunda. Su base de vaciado automático tiene capacidad para una bolsa de polvo sellada de 4 litros, suficiente para hasta 120 días de uso continuo sin necesidad de intervención manual.

Lo que más destaca:

Succión de 20.000 Pa: extrae pelo de mascota, polvo incrustado y residuos pesados de alfombras y grietas de madera.

Bolsa autosellante de 4 L: retiene el 99,9 % de los alérgenos y evita las nubes de polvo al vaciar; rinde hasta cuatro meses.

Aspira y trapea al mismo tiempo: el tanque electrónico de agua permite ajustar el flujo entre una limpieza ligera y un fregado profundo.

Mapeo inteligente: traza el plano del hogar en minutos y navega en total oscuridad gracias a sus algoritmos de planificación de ruta.

Razones para comprarlo: es la alternativa más completa para familias con mascotas o para quienes buscan automatizar la limpieza del piso sin depender de una rutina diaria; la bolsa de larga duración reduce al mínimo el mantenimiento.

A tener en cuenta: de acuerdo con la ficha del producto en Amazon, el Dreame D20 Air Plus solo es compatible con redes WiFi de 2,4 GHz y está certificado para uso en Estados Unidos, lo que puede implicar restricciones de garantía o soporte técnico en Colombia.

¿Cómo aprovechar mejor los descuentos del Black Friday en Amazon desde Colombia?

Lo más importante es revisar el precio final al momento de pagar, ya que Amazon puede cobrar costos de importación y envío que se suman al valor publicado.

También conviene confirmar que el vendedor despache a Colombia y verificar si el producto tiene restricciones de voltaje o de garantía para uso fuera de Estados Unidos, como ocurre con el Dreame D20 Air Plus. Los precios de esta nota corresponden al 19 de noviembre de 2026 y pueden cambiar en cualquier momento.

¿Cuánto se ahorra en total si se compran los tres productos con descuento?

Sumando las rebajas del cepillo AquaSonic Black Series (67.134 pesos), el secador iónico Wavytalk (73.076 pesos) y el robot aspirador Dreame D20 Air Plus (503.499 pesos), el ahorro total frente a los precios originales llega a 643.709 pesos.

Los tres artículos juntos cuestan 883.338 pesos, en comparación con los 1’527.047 pesos que habrían costado sin el descuento de Black Friday, según los precios publicados en Amazon este 19 de noviembre.

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