El lanzamiento mundial de Grand Theft Auto VI (GTA 6) este 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S desató una ola global de ciberestafas dirigidas contra fanáticos desprevenidos.

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Según advirtió Eset Latinoamérica, los atacantes digitales aprovechan la enorme expectativa por el videojuego mediante filtraciones falsas, archivos infectados con malware, tiendas online fraudulentas y supuestos programas de acceso anticipado inexistentes.

Rockstar Games habilitó las reservas oficiales el pasado 25 de junio, fijando un precio de 79,99 dólares en Estados Unidos para la edición estándar y 99,99 dólares para la versión Ultimate.

Asimismo, la compañía confirmó que no existe ninguna demo jugable, prueba beta, acceso anticipado ni versión anunciada para PC o dispositivos móviles, dato clave para detectar rápidamente cualquier engaño digital.

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Pese a estas aclaraciones oficiales, las filtraciones alimentaron el interés público desde el 18 de agosto, cuando una entidad llamada CyberLeek publicó dos videos de gameplay y un supuesto mapa de Leonida.

Para el 12 de octubre, TechWiser había recopilado 19 filtraciones atribuidas a CyberLeek, incluyendo vehículos, aeronaves, comportamiento de personajes y fragmentos iniciales pertenecientes al prólogo protagonizado por Lucia.

Frente a esa exposición no autorizada, Rockstar calificó como “desgarrador” divulgar material inacabado e inició acciones legales, mientras criminales informáticos aprovecharon el revuelo mediático para distribuir instaladores maliciosos cargados con infostealers y troyanos.

“Si bien circularon por Internet supuestas imágenes del nuevo GTA, los investigadores de seguridad no encontraron pruebas de que se esté distribuyendo una copia filtrada y auténtica del juego que pueda jugarse. Lo que sí encontraron fueron campañas de malware diseñadas para aprovechar la demanda. Algunas imitan el marketing oficial de Rockstar, mientras que otras se hacen pasar por archivos completos del juego”, advirtió Mario Miucci, Investigador de Seguridad Informática de Eset Latinoamérica.

Además de esconder software destructivo dentro de falsos ejecutables, los ciberdelincuentes montan portales web fraudulentos donde venden productos inexistentes sin necesidad de adjuntar archivos contaminados en la descarga.

La telemetría recopilada por Eset identificó miles de dominios registrados con términos asociados a GTA 6 o suplantando a Rockstar Games, combinando sitios inactivos, páginas informativas legítimas y tiendas falsas altamente sofisticadas.

“La propuesta puede resultar sorprendentemente convincente porque los programas de acceso anticipado, las pruebas beta, los paquetes para fundadores y las ediciones especiales son habituales en otros videojuegos. Los estafadores aprovechan esta familiaridad para hacer que las ofertas inexistentes parezcan creíbles. Para ello, utilizan diseños cuidados, imágenes que parecen oficiales y mensajes que transmiten exclusividad o urgencia. Las páginas falsas suelen estar decoradas con los logotipos, imágenes de neón al estilo de Vice City, autos de lujo e imágenes generadas con IA, mientras prometen ‘acceso digital VIP’ o una ‘vista previa exclusiva con acceso anticipado'”, explicó Micucci desde Eset.

Recomendaciones clave para comprar de forma segura GTA 6

Para evitar pérdidas financieras o robos de credenciales bancarias durante la fiebre por el estreno, especialistas de Eset compartieron siete medidas preventivas esenciales dirigidas a jugadores y compradores ocasionales:

Comprar únicamente en canales oficiales: adquirir GTA 6 directamente en PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Store o comercios reconocidos, evitando enlaces recibidos por correos, anuncios patrocinados o redes sociales.

adquirir GTA 6 directamente en PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Store o comercios reconocidos, evitando enlaces recibidos por correos, anuncios patrocinados o redes sociales. Desconfiar de descuentos exagerados: comparar siempre el valor ofrecido frente al precio oficial y rechazar contadores regresivos o alertas falsas sobre escasez de copias digitales, pues estos productos nunca se agotan.

comparar siempre el valor ofrecido frente al precio oficial y rechazar contadores regresivos o alertas falsas sobre escasez de copias digitales, pues estos productos nunca se agotan. Verificar la reputación del comercio: revisar datos empresariales verificables, políticas claras de devolución y reseñas externas antes de pagar, recordando que sellos gráficos o diseños atractivos no garantizan legitimidad comercial.

revisar datos empresariales verificables, políticas claras de devolución y reseñas externas antes de pagar, recordando que sellos gráficos o diseños atractivos no garantizan legitimidad comercial. Usar métodos de pago protegidos: evitar transferencias mediante criptomonedas o tarjetas de regalo en tiendas desconocidas, priorizando tarjetas de crédito u opciones financieras que incluyan respaldo y reversión ante fraudes.

evitar transferencias mediante criptomonedas o tarjetas de regalo en tiendas desconocidas, priorizando tarjetas de crédito u opciones financieras que incluyan respaldo y reversión ante fraudes. Contrastar promesas con anuncios reales: descartar inmediatamente cualquier oferta que prometa copias para PC, acceso anticipado o betas exclusivas, dado que el título salió únicamente para consolas de nueva generación.

descartar inmediatamente cualquier oferta que prometa copias para PC, acceso anticipado o betas exclusivas, dado que el título salió únicamente para consolas de nueva generación. Mantener defensas digitales activas: actualizar constantemente el sistema operativo, los navegadores web y las soluciones antivirus para bloquear sitios maliciosos o descargas sospechosas antes de su ejecución.

Reaccionar de inmediato ante incidentes: Contactar al banco, guardar comprobantes, cambiar contraseñas desde equipos limpios y cerrar todas las sesiones activas para invalidar cookies robadas tras cualquier compra sospechosa.

El calendario comercial también incrementa la vulnerabilidad de los consumidores, pues el estreno ocurre pocos días antes de las grandes jornadas de descuentos internacionales de cierre de año.

“El lanzamiento coincide con el inicio de la temporada de compras navideñas, cuyo punto más importante será el Black Friday, el 27 de noviembre de 2026. Esta combinación podría darles a los estafadores otro señuelo poderoso: no solo el juego en sí, sino también supuestas ofertas navideñas relacionadas. El contexto de las fiestas también podría ampliar el grupo de posibles víctimas más allá de los fanáticos de GTA. Los padres, familiares y otras personas que compran regalos pueden estar menos familiarizados con los productos y las plataformas de GTA que Rockstar anunció oficialmente. Por eso, podrían tener más dificultades para evaluar ofertas de una inexistente versión para PC, un paquete con un precio inusualmente bajo o una edición especial falsa. Después del lanzamiento, los señuelos probablemente volverán a cambiar y apuntarán a trucos, menús de mods, generadores de monedas del juego y descargas de una supuesta ‘versión para PC'”, concluyó Mario Micucci, Investigador de Eset Latinoamérica.

De este modo, verificar cada plataforma de compra y desconfiar de promociones milagrosas resulta indispensable para disfrutar el estreno de GTA 6 sin comprometer información personal ni patrimonio financiero.

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