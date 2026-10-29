Por: Portal Bogotá

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El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) se convirtió en epicentro de un relevante encuentro académico e internacional, enfocado en el fortalecimiento de la seguridad social y el bienestar de las personas mayores. De acuerdo con información difundida en 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', el pasado 23 de octubre, FONCEP recibió la visita de 23 estudiantes de la maestría en administración de los sistemas de seguridad social de la Universidad de Defensa de Honduras. Esta jornada se desarrolló como parte de un convenio interadministrativo con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), lo cual subraya la importancia de la colaboración a nivel regional para el intercambio de experiencias y conocimientos en el ámbito pensional y de bienestar social.

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La apertura estuvo a cargo de Camilo Ojeda, director encargado de FONCEP, quien expresó la bienvenida a la delegación internacional y enfatizó el propósito común de garantizar los derechos y elevar la calidad de vida de las personas, especialmente los adultos mayores. Entre los temas presentados sobresalió la gestión misional de la entidad, a cargo de Iván Quasht, gerente de Bonos y Cuotas Partes de la subdirección de prestaciones económicas. La exposición de Quasht permitió a los estudiantes hondureños conocer la experiencia de Bogotá en la administración de prestaciones económicas, cesantías y pensiones, así como el proceso de atención al pensionado.

En línea con los retos actuales, la agenda contempló una charla sobre ciberseguridad, dirigida por Alberto Mario Solano de la OISS. En esta intervención se abordaron los desafíos que enfrenta la seguridad social en la era digital, especialmente en lo relacionado con la protección de la información y la confianza ciudadana. Uno de los momentos centrales de la jornada fue el testimonio compartido por Flor Guacaneme, pensionada de la entidad, quien relató su experiencia como beneficiaria de las actividades de bienestar desarrolladas en el marco de la Política de Atención al Pensionado.

La jornada también incluyó un recorrido por las instalaciones del FONCEP, donde los estudiantes pudieron observar los espacios dedicados a la atención ciudadana. Como reconocimiento al intercambio de conocimientos, Josué Onan Méndez Flores, director de posgrados de la Universidad de Defensa de Honduras, entregó una placa conmemorativa a FONCEP, destacando el valor de las alianzas académicas. Según Any Salinas, estudiante visitante, el aprendizaje obtenido permitirá replicarlo integralmente en su país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el objetivo principal de la visita de la Universidad de Defensa de Honduras al FONCEP en Bogotá?

El objetivo principal de la visita fue intercambiar experiencias y conocimientos sobre la gestión de la seguridad social y el bienestar de las personas mayores. Según lo informado, esto se dio en el marco de un convenio con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, permitiendo a los estudiantes hondureños conocer de primera mano las buenas prácticas del FONCEP en Bogotá.

¿Qué desafíos de la seguridad social se discutieron durante el encuentro entre FONCEP y la delegación hondureña?

Durante el encuentro, se discutieron los desafíos que enfrenta la seguridad social en la era digital, especialmente en relación con la ciberseguridad y la protección de la información de los ciudadanos, como lo explicó Alberto Mario Solano de la OISS. También se abordaron acciones concretas para el bienestar y atención integral a los pensionados, ejemplificadas en el testimonio de una beneficiaria del FONCEP.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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