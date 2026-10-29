Por: Portal Bogotá

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El primer día del Congreso de la Bogotaneidad, una iniciativa de la estrategia 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', marcó un espacio clave de reflexión sobre la construcción de una ciudad más incluyente, segura y habitable. De acuerdo con la información compartida por la Alcaldía de Bogotá, el evento reunió a representantes del Distrito, instituciones académicas, organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) y organizaciones sociales, con el propósito de pensar la identificación y la participación ciudadana como motores de transformación.

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Según Lina Lozada, subsecretaria para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos, muchos conflictos de convivencia se originan porque las personas no sienten a Bogotá como propia. Este congreso, realizado en la Universidad Javeriana, priorizó la discusión sobre el vínculo entre la ciudadanía y el espacio público, abordando cómo las decisiones institucionales y los actos cotidianos de los habitantes pueden modificar la vida urbana.

Durante la jornada, se llevaron a cabo dos paneles. El primero, titulado '¿Cómo es un espacio público que disfruto habitar?', contó con la participación de expertos en políticas públicas, urbanismo y derechos humanos, quienes debatieron sobre la necesidad de diseñar espacios inclusivos, seguros y que respondan a las experiencias reales de sus usuarios. La importancia de la participación, la tecnología y la innovación pública quedó de manifiesto, junto con la urgencia de combatir problemáticas como el racismo y el acoso sexual callejero.

El segundo panel se centró en cómo lograr que los espacios públicos funcionen verdaderamente para quienes los usan. Participaron representantes de la cooperación internacional, el sector privado y la administración distrital, quienes coincidieron en que la gestión del espacio público requiere corresponsabilidad, compromiso y una alineación entre la infraestructura, la cultura ciudadana y la apropiación por parte de la comunidad.

La programación incluyó también un relato dedicado a la prevención del acoso sexual callejero y la reflexión sobre nuevas masculinidades. En este espacio, se subrayó la necesidad de transformar hábitos, asumir la construcción de entornos seguros como una responsabilidad colectiva y reconocer el derecho de todas las personas a moverse con libertad. Además, la Plazoleta Julio Carrizosa se transformó en un espacio de encuentro con actividades organizadas por diversas alcaldías locales, que llevaron la reflexión a acciones y juegos cotidianos sobre respeto, convivencia y apropiación cultural.

Con todo esto, el Congreso de la Bogotaneidad dejó como mensaje central la importancia de reconocer que construir una ciudad significa compartirla, escuchar diversas perspectivas y asumir compromisos individuales y colectivos para cuidar los espacios y relaciones que le dan vida a Bogotá.

¿En qué consiste la estrategia 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' y cómo promueve la participación ciudadana?

La estrategia 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' es una iniciativa que busca fortalecer el sentido de pertenencia de la ciudadanía con su entorno urbano. Según información de la Alcaldía de Bogotá, esta apuesta parte del diálogo y la reflexión conjunta con la comunidad para transformar la convivencia y la vida en los espacios públicos, promoviendo la participación y la corresponsabilidad de todos en el cuidado y desarrollo de la ciudad.

¿Cuáles son los desafíos más importantes para crear espacios públicos seguros e incluyentes en Bogotá?

Entre los principales desafíos identificados durante el Congreso de la Bogotaneidad se encuentran la necesidad de diseñar espacios accesibles y que respondan a la diversidad de experiencias de los ciudadanos. De acuerdo con los participantes, esto implica combatir problemas como el acoso sexual callejero, el racismo y la falta de sentido de pertenencia, al mismo tiempo que se promueve la corresponsabilidad institucional y ciudadana en el uso y el disfrute compartido del espacio público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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