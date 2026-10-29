Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa mostrando resultados contundentes en su combate contra el delito, de acuerdo con información proporcionada por la Policía de Bogotá. En un reciente operativo realizado por uniformados del CAI Altamira, se capturó a cuatro personas —una de ellas, un adolescente de 17 años— acusadas de participar en el hurto de un vehículo bajo la modalidad de atraco. La acción policial se desarrolló en la localidad de San Cristóbal y también permitió la recuperación del automotor y de varios teléfonos celulares.

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Los hechos ocurrieron cuando un ciudadano de 29 años se acercó a los uniformados durante un patrullaje rutinario y denunció haber sido víctima de un hurto. La persona relató que el robo sucedió mientras prestaba un servicio de transporte solicitado a través de una plataforma digital, en el barrio Las Malvinas. Atendiendo de inmediato la denuncia ciudadana, los agentes activaron el denominado "plan candado", una estrategia de cierre de rutas de escape con el propósito de impedir que los responsables lograran huir.

Gracias a la rápida reacción de los policías y la implementación de este mecanismo, el vehículo fue interceptado en el sector de La Castaña. Allí, los presuntos implicados fueron ubicados y aprehendidos por las autoridades, quienes recuperaron no solo el vehículo robado sino también varios celulares que acompañaban al automotor.

Según la Policía de Bogotá, estas cuatro personas, junto con los objetos recuperados, fueron puestas de inmediato a disposición de la autoridad competente para que se continúen los procedimientos legales respectivos. Además, se advierte que los detenidos tendrían antecedentes, al parecer, relacionados con hechos de características similares.

En el marco de la estrategia de seguridad permanente, la Policía invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo o situación que afecte la convivencia en la ciudad, utilizando la Línea de Emergencias 123. Según las autoridades, la denuncia oportuna es fundamental para avanzar en sanciones e investigaciones, fortaleciendo la seguridad y la convivencia en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el plan candado de la Policía de Bogotá para capturar a delincuentes?

El plan candado es una estrategia que se activa de forma inmediata cuando se reporta un delito en curso, como el hurto de un vehículo. Consiste en el cierre de rutas de escape, utilizando patrullas ubicadas estratégicamente, para bloquear la huida de los responsables y facilitar su captura, como ocurrió en el operativo reportado en San Cristóbal.

¿Por qué es importante la Línea de Emergencias 123 en la lucha contra el crimen en Bogotá?

La Línea de Emergencias 123 permite a los ciudadanos informar de manera inmediata situaciones delictivas o hechos que alteren la convivencia. De acuerdo con la Policía de Bogotá, esta herramienta es clave para que las autoridades puedan reaccionar rápidamente y así contribuir a la judicialización de delincuentes y fortalecer la seguridad en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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