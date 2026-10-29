Por: El Espectador

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La ciudad de Bogotá será escenario esta semana de un encuentro cultural único, gracias a la visita de la Compañía de Teatro de Jungju de Shanghái, que, según la Filarmónica de Bogotá, tendrá a cargo dos presentaciones gratuitas de la ópera 'Lu Ming'. El propósito central de esta visita es acercar al público colombiano a la tradición del 'jingu', que es la manifestación más reconocida del teatro tradicional chino. La obra ‘Lu Ming’, cuyo título significa ‘El llamado de los ciervos’, retrata leyendas representadas en los murales de los santuarios budistas ubicados en las Grutas de Mogao, en Dunhuang, al noreste de China. Este lugar, de acuerdo con la información entregada, ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, lo que resalta aún más el valor histórico y artístico de la obra.

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David García, quien dirige la Orquesta Filarmónica de Bogotá, explicó que el arribo de la compañía desde China no solo busca compartir una de las joyas escénicas orientales, sino también propiciar un intercambio con la cultura occidental. 'Lu Ming' llega en el marco del festival gratuito Ópera al Parque, que este año celebra su vigesimonovena edición y que, desde el 14 de octubre, ha reunido a 200 artistas en torno a una programación diversa que involucra canto, acrobacias, música y otras expresiones de las artes escénicas con una herencia milenaria.

Los bogotanos podrán disfrutar del espectáculo este jueves en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán y el viernes en el Teatro del Ensueño, donde una veintena de artistas chinos presentarán la ópera ataviados con vistosos trajes tradicionales, máscaras emblemáticas y marionetas cuidadosamente elaboradas. Según explicó Fu Yixuan, secretario cultural de la compañía, la puesta en escena está inspirada en una leyenda ancestral con más de un siglo de antigüedad. Además, reafirmó que la Compañía de Teatro de Jungju de Shanghái, con 10.000 integrantes, es reconocida como una de las agrupaciones más relevantes en su país de origen.

Como parte de la promoción del evento en Bogotá, la cantante Patricia Guzmán interpretó una canción en chino mandarín y un miembro de la compañía realizó una breve muestra escénica de 'Lu Ming', logrando así un primer acercamiento del público local a esta expresión cultural china.

¿Cuándo y dónde se presentará la ópera 'Lu Ming' en Bogotá?

La ópera ‘Lu Ming’ será presentada por la Compañía de Teatro de Jungju de Shanghái este jueves en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán y el viernes en el Teatro del Ensueño, como parte del festival gratuito Ópera al Parque, según la Filarmónica de Bogotá.

¿Qué es el 'jingu' dentro del teatro tradicional chino?

El 'jingu' es la forma más célebre del teatro tradicional chino, caracterizada por la combinación de canto, música, acrobacias y artes escénicas, y es el estilo en el que se enmarca la ópera 'Lu Ming' que se presenta en Bogotá, según la información difundida durante el anuncio del espectáculo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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