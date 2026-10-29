Por: El Espectador

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Los usuarios habituales de Transmilenio que emplean la estación temporal Calle 57 deberán adaptar sus recorridos desde el domingo 1 de noviembre. De acuerdo con información entregada por Transmilenio, la parada dejará de funcionar para permitir el avance de la Línea 1 del Metro de Bogotá sobre la avenida Caracas, lo que hace parte de las obras que se desarrollan en la troncal Caracas Centro. Este punto es fundamental para el viaducto del sistema férreo y su cierre implica ajustes significativos en la movilidad de quienes se desplazan por este sector.

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Transmilenio, el sistema de transporte masivo más importante de la ciudad, preparó dos alternativas para mitigar el impacto. La primera es la estación Flores, de funcionamiento temporal, y la segunda la recién habilitada Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán. Ambas se encuentran cerca del lugar clausurado y permiten conexiones con múltiples troncales y servicios, aunque los viajeros deberán prestar especial atención a la ubicación de los vagones y los recorridos específicos de cada ruta.

Según Transmilenio, Flores cuenta con dos vagones y entradas por las calles 67 y 69. Los servicios D20, C19, G52, 8, H13 y H20 operan desde el primer vagón, mientras que el segundo incluye las rutas 8, A61, B13, A52, F19 y Z61. Esta estación se convierte en una opción clave para quienes antes utilizaban Calle 57, permitiendo enlaces con troncales Norte, Suba, Calle 80, Caracas Sur y otras conexiones principales.

Por su parte, la estación Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán, accesible por las calles 53 y 49, dispone de tres vagones. El vagón 1 conecta con los servicios H15, H20, H27, A60, A61 y B23. El vagón 2 tiene disponibles las rutas 8, B18, B27, F60, Z61 y L18. En el tercer vagón, los pasajeros hallarán las rutas 8, J24, K23, C15, D20 y D24. Con esta distribución, Transmilenio pretende mantener la conectividad habitual de los usuarios y reducir el impacto del cierre.

De igual manera, la entidad recomienda planear los recorridos con antelación, identificar con claridad el vagón y la estación correctos, evitar congestiones y utilizar herramientas digitales como TransMiApp para conocer las rutas y realizar recargas electrónicas, facilitando así los desplazamientos durante esta etapa de obras. No se ha reportado una fecha de reapertura para la estación Calle 57, de modo que la adaptación a las nuevas estaciones será esencial hasta nuevo aviso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las rutas de Transmilenio que se pueden tomar en las estaciones Flores y Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán?

Las rutas disponibles en la estación Flores incluyen, en el vagón 1: D20, C19, G52, 8, H13 y H20. En el vagón 2 están 8, A61, B13, A52, F19 y Z61. En la estación Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán, el vagón 1 tiene H15, H20, H27, A60, A61 y B23; el vagón 2 opera 8, B18, B27, F60, Z61 y L18; y el vagón 3, las rutas 8, J24, K23, C15, D20 y D24. Cada vagón y ruta permite diferentes enlaces con troncales clave de la ciudad.

¿Por qué cierran la estación Calle 57 de Transmilenio y hasta cuándo estará fuera de servicio?

La estación Calle 57 se cierra para habilitar las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá sobre la avenida Caracas. Se requiere liberar el espacio para la construcción del viaducto y avanzar en el proyecto férreo, según comunicó Transmilenio. No hay una fecha definida de reapertura para esta parada, por lo que los usuarios deberán ajustar sus rutas y emplear las alternativas hasta nuevo aviso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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