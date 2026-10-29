Por: Portal Bogotá

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La celebración de Halloween en la capital colombiana se vive de una manera diferente y cercana en las Plazas Distritales de Mercado, a través de la estrategia “Bogotá, mi ciudad, mi casa”. Según información del Instituto para la Economía Social (IPES), durante este fin de semana, estos espacios tradicionales de la ciudad ofrecen una variada programación que incluye experiencias gastronómicas, actividades para la niñez y propuestas inspiradas en las costumbres que predominan durante esta temporada del año.

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Uno de los eventos destacados tiene lugar en la Plaza Distrital de Mercado Quirigua, que este año presenta por primera vez el festival “¡Todo Picante!” Fiesta Mexicana en la Plaza. En esta ocasión, más de diez puestos ofrecen una amplia diversidad de platos típicos mexicanos, tales como tacos, enchiladas, nachos, pan de muerto, dulces enchilados y frutas con chamoy y tajín. Las actividades están diseñadas para toda la familia, con espacios dedicados especialmente para niñas y niños el sábado 31 de octubre y, el domingo 1 de noviembre de 2026 desde las 2:00 p. m., los visitantes podrán participar en degustaciones de productos, dinámicas lúdicas y animación musical a cargo de mariachis, todo esto, enmarcado en una atmósfera festiva que resalta la riqueza cultural y culinaria de la plaza (información extraída de IPES).

Además, la tradición se mantiene presente en la Plaza Distrital de Mercado 7 de Agosto de la mano de Pedro Bohórquez, un comerciante con cerca de 35 años de experiencia en el espacio, quien ha dedicado casi dos décadas a ofrecer calabazas traídas desde Boyacá para celebrar Halloween. De acuerdo con datos recogidos por el IPES, Bohórquez comercializa unos 2.500 ejemplares por temporada, incluyendo piezas de hasta 120 libras. Más allá de la venta, él asesora a las personas en la realización de figuras y decoraciones, promoviendo una actividad que refuerza los lazos entre familias y fomenta la creatividad.

Las jornadas de celebración también se extienden a otras plazas emblemáticas como la Plaza Distrital de Mercado Las Cruces, con 101 años de historia, y la Plaza Distrital de Mercado 20 de Julio, donde la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) lidera actividades para los hijos de los comerciantes. Catalina Arciniegas, directora del IPES, recalca la importancia de estos espacios: “Las plazas de mercado hacen parte de la memoria y la cultura de nuestra ciudad... y siguen encontrando nuevas formas de conectar con las familias bogotanas”. Visitar una de estas plazas en Halloween no solo significa disfrutar de la comida y los eventos, sino también fortalecer la economía local y reconocer el trabajo de quienes mantienen vivas las tradiciones.

¿Cuáles son las actividades de Halloween en las Plazas Distritales de Mercado de Bogotá?

Durante el fin de semana de Halloween, las Plazas Distritales de Mercado de Bogotá, con el apoyo del Instituto para la Economía Social (IPES) y la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), ofrecen propuestas gastronómicas, festivales temáticos como “¡Todo Picante!” en Quirigua, actividades infantiles, juegos, degustaciones, venta de productos típicos y entretenimiento musical, permitiendo así una experiencia completa para toda la familia.

¿Por qué son importantes las plazas de mercado en la cultura y la economía de Bogotá?

Según Catalina Arciniegas, directora del IPES, las plazas de mercado no solo mantienen viva la memoria y las tradiciones de la ciudad, sino que son lugares donde los sabores y conocimientos se transmiten entre generaciones, conectando a las familias bogotanas y brindando un espacio para fortalecer la economía local a través del apoyo a comerciantes y emprendedores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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