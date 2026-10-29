Por: El Espectador

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El caso del asesinato de Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Isabel Guerrero, de 66, en el barrio Aures, ubicado en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá, ha sido catalogado por la Fiscalía General de la Nación como un crimen motivado por retaliación. Según las autoridades judiciales, el principal sospechoso es Freddy Alexander Barajas Rivera, exyerno de las víctimas, quien fue señalado como presunto responsable del doble homicidio. La Fiscalía desarrolló esta hipótesis a partir de los hechos que rodearon la ruptura entre Barajas Rivera y su antigua compañera sentimental, hija de la pareja asesinada, quien habría decidido iniciar una nueva relación. Los investigadores consideran que, tras conocer la decisión de su ex pareja, Barajas actuó con extrema violencia, especialmente en contra de Gloria Isabel Guerrero, en lo que interpretan como una manifestación de resentimiento.

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Por la gravedad de los hechos, la Seccional Bogotá de la Fiscalía imputó a Barajas Rivera los delitos de feminicidio agravado y homicidio agravado. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos y un juez de control de garantías determinó su reclusión en un centro penitenciario, mientras avanza el proceso judicial.

La investigación ha contado con elementos clave, entre ellos el monitoreo de una cámara de seguridad, herramienta utilizada por familiares para advertir una situación irregular el 13 de marzo. Al acudir al sitio junto con la Policía Nacional, los familiares hallaron a ambos adultos mayores con múltiples heridas producidas por un objeto cortopunzante. Según las pruebas recolectadas y presentadas por la Fiscalía, Barajas Rivera habría sido la única persona que ingresó y salió de la vivienda en el lapso en que ocurrió el crimen.

Un aspecto relevante del caso es la prolongada relación del procesado con la familia. De acuerdo con la Fiscalía, Barajas Rivera sostuvo una relación de más de veinte años con una de las hijas de las víctimas y, a pesar del fin de esa relación, continuaba viviendo en la casa, motivado por el cariño de los padres hacia su hija y su nieto. Destaca además la vulnerable condición de salud de Alberto Anzola, quien requería diálisis y necesitaba ayuda para moverse, hecho que agrava la situación de indefensión en la que se encontraba al momento del ataque.

Tras su captura por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), familiares de las víctimas expresaron preocupación por su seguridad, pues el sospechoso conocía las residencias de otros miembros del núcleo familiar. Mientras continúa el proceso judicial en busca de esclarecer responsabilidades, la familia mantiene la expectativa frente al desarrollo del caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el motivo que identificó la Fiscalía en el asesinato de la pareja en Suba?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el móvil principal del crimen se relaciona con un presunto acto de retaliación por parte de Freddy Alexander Barajas Rivera, exyerno de las víctimas, quien habría actuado movido por resentimiento ante el término de la relación con su excompañera sentimental y el inicio de una nueva vida sentimental por parte de ella, situación que, según la investigación oficial, derivó en el ataque violento contra los adultos mayores.

¿Qué significa feminicidio agravado y cómo se aplica en este caso?

El feminicidio agravado es una tipificación penal empleada cuando una mujer es asesinada por razones de género y se presentan circunstancias que incrementan la gravedad del delito, como la relación con el agresor o la indefensión de la víctima. En este caso, la Fiscalía imputó este delito a Barajas Rivera por el asesinato de Gloria Isabel Guerrero, argumentando que el ataque estuvo influenciado por resentimiento derivado de una relación afectiva anterior y que se ejerció extrema violencia contra ella.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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