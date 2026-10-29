Por: Portal Bogotá

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Durante la semana del 19 al 25 de octubre de 2026, la Alcaldía Mayor de Bogotá, en coordinación con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la empresa Aguas de Bogotá, emprendió una significativa intervención para fortalecer el aseo y la adecuada disposición de residuos en distintos sectores de la ciudad. De acuerdo con la información oficial compartida por Aguas de Bogotá, en tan solo siete días se recogieron más de 7.500 toneladas de escombros y residuos voluminosos, como muebles viejos, tejas y otro tipo de materiales que suelen acumularse en el espacio público.

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Este operativo abarcó calles, andenes, zonas verdes y corredores viales, evidenciando un trabajo permanente que busca la recuperación integral del entorno urbano y la dignificación de los espacios públicos capitalinos. De acuerdo con los reportes oficiales, estos esfuerzos se alinean con la campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que tiene como objetivo involucrar tanto a entidades como a la ciudadanía en la protección y preservación del ambiente urbano.

Sin embargo, las autoridades insisten en que, aunque las acciones institucionales son clave, el compromiso de quienes habitan en la ciudad resulta insustituible para mantener la limpieza y el orden. Es por esto que se recalca que arrojar o abandonar basuras y residuos en la calle constituye una de las principales infracciones establecidas en los ‘10 No Negociables’ del esquema de aseo distrital.

Para evitar la formación de puntos críticos —lugares donde se acumulan residuos de manera ilegal—, las instituciones han facilitado canales como la Línea 110, a través de la cual los ciudadanos pueden programar gratuitamente la recolección de escombros y residuos voluminosos. Además, se ha dispuesto la Línea 195 y el WhatsApp Chatico (316 023 1524) para consultar horarios de recolección y realizar reportes específicos sobre la disposición inadecuada de residuos.

Todo este despliegue responde a la meta institucional de mantener una Bogotá más limpia, segura y ordenada. No obstante, se subraya la relevancia de la corresponsabilidad ciudadana: quienes cuidan y hacen uso adecuado de los servicios y opciones disponibles, contribuyen a prevenir la contaminación y el deterioro del entorno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede un ciudadano de Bogotá disponer correctamente de escombros y residuos voluminosos?

Para disponer adecuadamente de escombros, muebles viejos y residuos voluminosos en Bogotá, usted puede programar su recolección de forma gratuita comunicándose con la Línea 110. Esta opción ayuda a evitar la formación de puntos críticos y protege el medio ambiente urbano, de acuerdo con la información de la Alcaldía Mayor, la UAESP y Aguas de Bogotá. También existen Ecopuntos para entregar estos residuos; los ciudadanos pueden consultar la programación y ubicaciones a través de los canales oficiales del distrito.

¿Qué significa el término 'punto crítico' en la recolección de basuras en Bogotá?

De acuerdo con la información reportada en la campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, un ‘punto crítico’ se refiere a lugares dentro de la ciudad donde se acumulan residuos sólidos o basuras de manera ilegal y sin control. Estos sitios representan desafíos para las autoridades ambientales y afectan la limpieza, seguridad y dignidad de los espacios públicos, por lo que su prevención y eliminación es una prioridad en los operativos distritales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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