Por: Portal Bogotá

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En el contexto de la inclusión y el bienestar para las personas con discapacidad y sus familias, la Alcaldía Local de Teusaquillo junto con la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. entregaron dispositivos de asistencia personal a 78 habitantes de la localidad. Esta iniciativa se realizó dentro del Convenio Interadministrativo 462 de 2025, el cual contó con una inversión que ascendió a $469.106.000, según lo informó la misma administración local.

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De acuerdo con el relato de la Alcaldía Local de Teusaquillo, 20 de los beneficiarios recibieron las ayudas técnicas directamente en sus hogares, priorizando a quienes padecen condiciones complejas de salud y cuentan con movilidad reducida. Este enfoque domiciliario buscó facilitarles el acceso a los elementos necesarios para desarrollar sus actividades cotidianas y apoyar los procesos de cuidado que requieren en su día a día. En una de las jornadas de entrega, tres personas recibieron directamente en sus viviendas los dispositivos que mejor respondían a sus necesidades específicas.

Las ayudas técnicas distribuidas incluyeron diferentes herramientas fundamentales, entre las que sobresalen sillas de ruedas convencionales, sillas de ruedas tipo cuidador, colchones antiescaras, sillas sanitarias y asientos de ducha. Todos estos elementos contribuyen de manera significativa a mejorar la movilidad de las personas beneficiadas, así como a fortalecer el trabajo que realizan sus cuidadores, impactando en la calidad de vida y el bienestar general.

Estas acciones hacen parte del proyecto 2754, denominado 'Teusaquillo saludable y con bienestar'. En el desarrollo del mismo, se articularon esfuerzos entre el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo y la Subred Norte para identificar realmente las necesidades de las personas con discapacidad presentes en la localidad y entregar ayudas acordes a las situaciones particulares detectadas.

La entrega de estos dispositivos representa, para la Alcaldía Local de Teusaquillo, una muestra de su compromiso continuo con la inclusión y el fortalecimiento de las acciones de cuidado, así como con la mejora de las condiciones de vida tanto de las personas con discapacidad como de sus familias, de acuerdo con la información oficial disponible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los dispositivos de asistencia personal entregados en Teusaquillo?

En la entrega realizada por la Alcaldía Local de Teusaquillo y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., las personas beneficiarias recibieron ayudas técnicas como sillas de ruedas convencionales y tipo cuidador, colchones antiescaras, sillas sanitarias y asientos de ducha. Estos dispositivos buscan facilitar la movilidad, apoyar las labores de los cuidadores y brindar mayor bienestar a quienes conviven con discapacidad en la localidad.

¿Qué beneficios aporta el proyecto 'Teusaquillo saludable y con bienestar' a personas con discapacidad?

Según la información divulgada por la Alcaldía Local de Teusaquillo, este proyecto permite identificar las necesidades concretas de la población con discapacidad y entregar soluciones técnicas adaptadas, lo que mejora de manera directa la calidad de vida y fortalece el proceso de inclusión social y de cuidado para este grupo de ciudadanos y sus familias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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