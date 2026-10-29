Por: Caracol TV

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La mañana de este jueves, 29 de octubre de 2026, estuvo marcada por dos graves accidentes de tránsito con víctimas fatales en distintos puntos de Bogotá. El más reciente ocurrió en la localidad de Engativá, donde un motociclista perdió la vida tras un choque con un camión sobre la avenida Chile (calle 72). De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades de tránsito hacia las 8:20 a. m., el accidente se registró en la intersección de la calle 72 con carrera 88, en sentido occidente-oriente. La emergencia involucró a un camión y una motocicleta, dejando como saldo el fallecimiento del conductor del vehículo de menor tamaño.

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Tras conocerse el hecho, unidades de tránsito y equipos de atención de emergencias se desplazaron al lugar para adelantar las labores de inspección y el procedimiento correspondiente, mientras se investiga cómo ocurrió el siniestro. La novedad generó afectaciones en la movilidad sobre este corredor del occidente de la ciudad. Por ello, las autoridades recomendaron tomar como rutas alternas la avenida Mutis y la avenida Ciudad de Cali para evitar congestiones en el sector mientras avanzaban las diligencias.

El accidente ocurrido en Engativá se produjo pocos minutos después de otro siniestro fatal reportado en la localidad de Usme. Hacia las 7:05 a. m., las autoridades informaron sobre el cierre total de la avenida Boyacá con calle 14L debido a un accidente de tránsito con fatalidad en el que estuvieron involucrados un motociclista y una peatón menor de edad, quien al parecer falleció al ser embestida por el vehículo mientras cruzaba la calle.

Según el reporte oficial, personal de Tránsito Bogotá y del Grupo Guía apoyó los desvíos vehiculares mientras se realizaban las labores de atención de la emergencia. Como vía alterna para los conductores se recomendó utilizar la avenida Caracas en sentido norte. Hasta el momento no se han conocido mayores detalles sobre la identidad de las víctimas ni sobre las circunstancias que rodearon este hecho.

8:52 a.m. 📍Finalizan labores de criminalística. 🟢Se levanta el cierre vial y se habilita nuevamente el tránsito sobre la Av. Boyacá. @BogotaTransito y @Secmovilidadbog lamentan este siniestro vial y se solidarizan con los familiares de la persona fallecida. https://t.co/F0e6dFfcMr — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 29, 2026

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Con estos dos casos, la capital volvió a registrar una mañana compleja en materia de seguridad vial. Las autoridades avanzan en la recopilación de evidencias y testimonios para determinar las causas de los accidentes y establecer si existieron factores relacionados con exceso de velocidad, fallas mecánicas, imprudencias o incumplimiento de las normas de tránsito.

Mientras concluyen las investigaciones, los organismos de movilidad reiteraron el llamado a conductores, motociclistas y peatones para que extremen las medidas de precaución en las vías y respeten las señales de tránsito, especialmente durante las horas de mayor flujo vehicular.

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