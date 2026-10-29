Por: El Espectador

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Bogotá, reconocida por sus constantes problemas de tráfico, atraviesa una situación aún más desafiante debido a la ejecución de múltiples obras en sus principales corredores viales. La complejidad de la movilidad en la capital colombiana aumenta en jornadas de alta congestión, como lo es el 29 de octubre, lo que obliga a los ciudadanos a planear con mayor detalle sus desplazamientos diarios. De acuerdo con información recogida por El Espectador, este día es fundamental tener claras las restricciones, vías cerradas y el estado del sistema de transporte público para evitar contratiempos y llegar puntualmente a sus destinos.

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La medida de pico y placa rige como una de las principales estrategias para mitigar el caos vehicular. Este 29 de octubre, la restricción aplica para vehículos particulares cuyas placas finalicen en 6, 7, 8, 9 y 0. Esta medida, que prohíbe la circulación de ciertos automotores durante lapsos determinados, inicia a las 6:00 de la mañana y se extiende hasta las 9:00 de la noche. Además, los taxis con placas terminadas en 3 y 4 también tienen restringida su circulación en los mismos horarios. Esta regulación busca reducir la cantidad de vehículos en las calles durante las horas pico, facilitando así la movilidad de quienes realmente necesitan transitar en esos horarios, y ayudando a evitar mayores trancones en medio de las obras que se ejecutan en varios puntos de la ciudad, según detalló El Espectador.

En cuanto al transporte público, el sistema TransMilenio arrancó operación el 29 de octubre, según el primer reporte oficial del día, sin novedades que afectaran el servicio. Desde las 4:30 de la mañana, los buses articulados circularon con normalidad, permitiendo que la ciudadanía pudiera movilizarse sin mayores inconvenientes. No obstante, las autoridades y el propio sistema TransMilenio recomiendan estar atentos a los canales oficiales de comunicación, dado que podría haber modificaciones o novedades a lo largo de la jornada por factores imprevistos o ajustes operativos.

En conclusión, la movilidad en Bogotá este 29 de octubre está marcada por las restricciones del pico y placa, el avance de las obras en importantes vías y la normalidad en la operación inicial de TransMilenio. La planeación y la información oportuna resultan esenciales para tomar decisiones inteligentes y reducir el impacto de los congestionamientos propios de una ciudad tan activa como Bogotá.

¿Cuál es el pico y placa para vehículos y taxis en Bogotá hoy?

La restricción de pico y placa para este 29 de octubre aplica a vehículos particulares con placas terminadas en los números 6, 7, 8, 9 y 0, desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. Igualmente, los taxis con placas finalizadas en 3 y 4 deben cumplir con la misma restricción horaria, según reportó El Espectador.

¿Cómo está funcionando TransMilenio durante el 29 de octubre en Bogotá?

De acuerdo con el primer reporte oficial de TransMilenio, entregado a las 4:30 de la mañana, la operación inició sin contratiempos ni novedades que afectaran el servicio en Bogotá, aunque se recomienda a los usuarios consultar los canales oficiales del sistema para estar al tanto de posibles cambios durante la jornada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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